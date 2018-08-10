Астронавт сделал невероятный снимок полярного сияния из космоса

Немецкий астронавт Александр Херст, который в этот момент находится на борту Международной космической станции, опубликовал снимок полярного сияния, который он сделал сквозь иллюминатор.

Фото он опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Завораживает каждый раз. Интересно, что думали ранние исследователи, когда они впервые увидели полярное сияние, даже не представляя, что это",– прокомментировал снимок Херст.

Mind-blowing, every single time. I wonder what early explorers thought when they first saw an aurora without ever having heard about it... #ExploreFarther #Horizons pic.twitter.com/A9i8jfF6nZ — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 10 серпня 2018 р.

Что такое полярное сияние?

Это свечение отдельных участков неба ночью, которое быстро меняется. Данное явление чаще всего можно наблюдать весной и осенью. Интересно, что полярные сияния могут сопровождаться еще и посвистыванием или легким треском.