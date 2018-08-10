00:22
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
  • вторник
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
Вєсті Кремля
21:25, 10 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, 10 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Космос
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Астронавт сделал невероятный снимок полярного сияния из космоса

60 Читати новину українською
Полярное сияние из космоса
Полярное сияние из космоса / Фото из соцсетей

Немецкий астронавт Александр Херст, который в этот момент находится на борту Международной космической станции, опубликовал снимок полярного сияния, который он сделал сквозь иллюминатор.

Фото он опубликовал на своей странице в Twitter.

Читайте также: Космический "призрак": в NASA показали интересный снимок

"Завораживает каждый раз. Интересно, что думали ранние исследователи, когда они впервые увидели полярное сияние, даже не представляя, что это",– прокомментировал снимок Херст.

Что такое полярное сияние?
Это свечение отдельных участков неба ночью, которое быстро меняется. Данное явление чаще всего можно наблюдать весной и осенью. Интересно, что полярные сияния могут сопровождаться еще и посвистыванием или легким треском.

Теги: Техно Космос МКС
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 10 августа: суд закрыл дело Кернеса, ужасное ДТП на Запорожье и украинская САУ
10 августа, 22:33 Главные новости 10 августа: суд закрыл дело Кернеса, ужасное ДТП на Запорожье и украинская САУ
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
10 августа, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
10 августа, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
"Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
10 августа, 20:00 "Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
Борис Немировський
В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
10 августа, 19:06 В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
Катерина Петренко
Редкое солнечное затмение можно увидеть уже этой ночью
 12 июля , 14:02
Сегодня на землю может упасть китайская "Тяньгун-1": где приземлятся обломки
 1 апреля , 12:02
Зонд сделал подробные снимки загадочных белых пятен: невероятные фото
 4 июля , 23:06
Захватывающие фото и видео с поверхности Юпитера
 15 июня , 23:05
Ученые определили расстояние до Полярной звезды
 31 июля , 23:06
Звездопад Персеида: где украинцам наблюдать за самым ярким явлением года
 сегодня , 16:06
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук