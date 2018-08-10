Астронавт сделал невероятный снимок полярного сияния из космоса
Немецкий астронавт Александр Херст, который в этот момент находится на борту Международной космической станции, опубликовал снимок полярного сияния, который он сделал сквозь иллюминатор.
Фото он опубликовал на своей странице в Twitter.
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"Завораживает каждый раз. Интересно, что думали ранние исследователи, когда они впервые увидели полярное сияние, даже не представляя, что это",– прокомментировал снимок Херст.
Что такое полярное сияние?
Это свечение отдельных участков неба ночью, которое быстро меняется. Данное явление чаще всего можно наблюдать весной и осенью. Интересно, что полярные сияния могут сопровождаться еще и посвистыванием или легким треском.
Источник: 24 Канал
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