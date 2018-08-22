Астрономы определили массу "планеты-младенца"

Астрономы из Лейденского университета определили массу "планеты-младенца", которая входит в систему Беты Живописца. Это удалось сделать с помощью данных, собранных телескопами Hipparcos и Gaia.

Об этом пишет dt.ua

Эта "планета-младенец" находится на расстоянии 63 световых лет от Земли. Ее масса оказалась в 9-13 раз больше массы Юпитера. Ее период обращения вокруг собственной оси примерно равен 22,2 года. Это согласуется со сценариями, в которых планета формируется в системе с высокой энтропией вокруг горячей звезды.

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Как объяснили ученые, полученный результат является важным шагом к лучшему пониманию процессов, связанных с эволюцией планет.

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