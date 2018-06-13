Астрономы открыли планету с самым коротким годом

Астрономы из обсерватории Гурушихара Лаборатории физических исследований в Индии открыли экзопланету, на которой год длится всего 19,5 дней. Планета расположена в 600 световых годах от Земли.

Об этом пишет Science Alert.

Планету назвали EPIC 211945201b или K2-236b, она в 27 раз больше Земли. Она тоже вращается вокруг солнцеподобной звезды. При этом расстояние между ними в 7 раз ближе, чем между Землей и Солнцем.

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Поэтому астрономы предполагают, что температура на планете – 600 градусов Цельсия. Поэтому маловероятно, что там может быть жизнь.

Открыли новую планету

Впервые эту планету заметил телескоп Kepler, но именно команда индийских ученых подтвердила, что это планета. Это открытие поможет ученым понять, каким образом планеты такого размера образуются настолько близко к их звездам-хозяевам.

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