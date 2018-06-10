Астрономы открыли систему с тремя планетами, которые похожи на Землю

Астрономы из Университета Овьедо в Испании заявили, что открыли систему, в которой есть сразу три землеподобных планеты.

Об этом говорится в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет dt.ua.

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Открытие сделали с помощью данных, которые получил телескоп "Кеплер".

Система удалена от Солнца примерно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен земному, а масса составляет 1,4, 0,9 и 1,3 массы Земли.

Эти три планеты вращаются вокруг красного карлика спектрального класса M3V. Температура этой звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца.

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