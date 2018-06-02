Астрономы сделали новое открытие о поверхности Плутона

Ученые из британского Плимутского университета проанализировали снимки карликовой планеты Плутона и заметили широкие равнинные участки, испещренные характерными буграми и линиями.

Об этом пишет Naked Science.

Эти участки ученые считают песчаными дюнами. Район дюн расположен на границе между большой Долиной Спутника и состоящим из водного льда горным кряжем аль-Идриси.

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Ученые предполагают, что там дуют сильные, как для Плутона, ветры, скорость которых может достигать 10 м/с.

Более того, ученые провели математическое моделирование, показав, что силы местных ветров вполне достаточно, чтобы удерживать в полете такие метановые песчинки, но вряд ли их хватит на то, чтобы поднять их в полет, особенно при местной чрезвычайно разреженной атмосфере. Следовательно, механизм образования дюн на Плутоне должен отличаться от того, как это происходит на Земле.

Что такое Плутон?

Это самая известная карликовая планета Солнечной системы и крупнейший транснептуновой объект, первый открытый объект пояса Койпера. Девятое по размеру и десятое по массе небесное тело, которое вращается вокруг Солнца (без учета спутников планет).



Долгое время Плутон считали планетой. Дискуссии по этому поводу продолжались до 2006 года, когда решили, что это небесное тело не соответствует признакам планеты. Поэтому для Плутона было введено понятие "карликовая планета".

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