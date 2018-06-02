21:10
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, сегодня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Космос
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Астрономы сделали новое открытие о поверхности Плутона

76 Читати новину українською
Поверхность Плутона
Поверхность Плутона / Фото из открытых источников

Ученые из британского Плимутского университета проанализировали снимки карликовой планеты Плутона и заметили широкие равнинные участки, испещренные характерными буграми и линиями.

Об этом пишет Naked Science.

Эти участки ученые считают песчаными дюнами. Район дюн расположен на границе между большой Долиной Спутника и состоящим из водного льда горным кряжем аль-Идриси.

Читайте также: Как родился Плутон: ученые выдвинули интересную теорию

Ученые предполагают, что там дуют сильные, как для Плутона, ветры, скорость которых может достигать 10 м/с.

Более того, ученые провели математическое моделирование, показав, что силы местных ветров вполне достаточно, чтобы удерживать в полете такие метановые песчинки, но вряд ли их хватит на то, чтобы поднять их в полет, особенно при местной чрезвычайно разреженной атмосфере. Следовательно, механизм образования дюн на Плутоне должен отличаться от того, как это происходит на Земле.

Что такое Плутон?
Это самая известная карликовая планета Солнечной системы и крупнейший транснептуновой объект, первый открытый объект пояса Койпера. Девятое по размеру и десятое по массе небесное тело, которое вращается вокруг Солнца (без учета спутников планет).

Долгое время Плутон считали планетой. Дискуссии по этому поводу продолжались до 2006 года, когда решили, что это небесное тело не соответствует признакам планеты. Поэтому для Плутона было введено понятие "карликовая планета".

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Не було виходу, ми билися, щоб не зганьбити Україну, – військовий про запеклі бої 4 роки тому
сегодня, 21:10 Не було виходу, ми билися, щоб не зганьбити Україну, – військовий про запеклі бої 4 роки тому
Віталій Дейнега
Як в Україні імітують очищення судової системи
сегодня, 20:01 Як в Україні імітують очищення судової системи
Роман Маселко 36
Слова
сегодня, 19:03 Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України
Ольга Бродська 976
Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
сегодня, 17:00 Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
Сергій Лещенко 452
О ценностях европейского бизнеса
сегодня, 16:01 О ценностях европейского бизнеса
Андрій Доценко 221
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук