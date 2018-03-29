Астрономы сделали снимок китайской "Тяньгун-1", которая падает на землю

Астрономы проекта Virtual Telescope Project сделали снимок китайской космической станции "Тяньгун-1", которая должна скоро упасть на Землю.

Об этом говорится на сайте Virtual Telescope Project.

Фото сделано с помощью автоматического телескопа в обсерватории Тенагра.

Как известно, китайская космическая станция "Тяньгун-1" упадет на Землю, согласно прогнозам, примерно 10 апреля. Однако, это падение не несет угрозу для людей.

На момент съемки "Тяньгун-1" находилась на высоте примерно 220 км. Это примерно половина высоты, на которой размещена Международная космическая станция (МКС).

Китайская станция двигалась со скоростью около 28 тысяч км\ч.

"Тяньгун-1" падает на Землю

Станция достигнет атмосферы Земли примерно 10 апреля

Что такое Virtual Telescope Project?

Это некоммерческая инициатива по наблюдению за космическими объектами с помощью нескольких роботизированных телескопов, дистанционно управляемых в режиме реального времени. Доступ к ней через интернет может получить каждый желающий.

Что такое "Тяньгун-1"?

Это первая орбитальная китайская станция, запущенная 29 сентября 2011 года. Ее запустили для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. За время пребывания на орбите она приняла две пилотируемые экспедиции. В конце марта 2016 года стало известно, что станция прекратила функционировать, поэтому стало очевидным, что ее обломки могут достичь Земли.