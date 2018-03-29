Астрономы сделали снимок китайской "Тяньгун-1", которая падает на землю
Астрономы проекта Virtual Telescope Project сделали снимок китайской космической станции "Тяньгун-1", которая должна скоро упасть на Землю.
Об этом говорится на сайте Virtual Telescope Project.
Фото сделано с помощью автоматического телескопа в обсерватории Тенагра.
Как известно, китайская космическая станция "Тяньгун-1" упадет на Землю, согласно прогнозам, примерно 10 апреля. Однако, это падение не несет угрозу для людей.
На момент съемки "Тяньгун-1" находилась на высоте примерно 220 км. Это примерно половина высоты, на которой размещена Международная космическая станция (МКС).
Китайская станция двигалась со скоростью около 28 тысяч км\ч.
"Тяньгун-1" падает на Землю
Станция достигнет атмосферы Земли примерно 10 апреля
Что такое Virtual Telescope Project?
Это некоммерческая инициатива по наблюдению за космическими объектами с помощью нескольких роботизированных телескопов, дистанционно управляемых в режиме реального времени. Доступ к ней через интернет может получить каждый желающий.
Что такое "Тяньгун-1"?
Это первая орбитальная китайская станция, запущенная 29 сентября 2011 года. Ее запустили для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. За время пребывания на орбите она приняла две пилотируемые экспедиции. В конце марта 2016 года стало известно, что станция прекратила функционировать, поэтому стало очевидным, что ее обломки могут достичь Земли.