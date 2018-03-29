22:07
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -2°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Космос
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Астрономы сделали снимок китайской "Тяньгун-1", которая падает на землю

344 Читати новину українською
Астрономы сделали снимок китайской
Астрономы сделали снимок китайской "Тяньгун-1" / Фото из открытых источников

Астрономы проекта Virtual Telescope Project сделали снимок китайской космической станции "Тяньгун-1", которая должна скоро упасть на Землю.

Об этом говорится на сайте Virtual Telescope Project.

Фото сделано с помощью автоматического телескопа в обсерватории Тенагра.

Как известно, китайская космическая станция "Тяньгун-1" упадет на Землю, согласно прогнозам, примерно 10 апреля. Однако, это падение не несет угрозу для людей.

На момент съемки "Тяньгун-1" находилась на высоте примерно 220 км. Это примерно половина высоты, на которой размещена Международная космическая станция (МКС).

Китайская станция двигалась со скоростью около 28 тысяч км\ч.

Астрономи зробили знімок китайської "Тяньгун-1" падает на Землю

Станция достигнет атмосферы Земли примерно 10 апреля

Что такое Virtual Telescope Project?
Это некоммерческая инициатива по наблюдению за космическими объектами с помощью нескольких роботизированных телескопов, дистанционно управляемых в режиме реального времени. Доступ к ней через интернет может получить каждый желающий.

Что такое "Тяньгун-1"?
Это первая орбитальная китайская станция, запущенная 29 сентября 2011 года. Ее запустили для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. За время пребывания на орбите она приняла две пилотируемые экспедиции. В конце марта 2016 года стало известно, что станция прекратила функционировать, поэтому стало очевидным, что ее обломки могут достичь Земли.

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук