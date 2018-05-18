Астрономы создали самую детальную карту "колыбели" звезд похожих на Солнце

Ученые, занимающиеся распределением радиоданных, выстроили самую детальную карту области, где рождаются звезды, которые похожи на наше Солнце. На ней отражено молекулярное облако Ориона А.

Об этом сообщается в статье опубликованной в Astrophysical Journal Supplements.

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Авторы новой статьи под руководством Шуо Конга из Йельского университета провели наблюдение облака Ориона А на интерферометре CARMA, включающим в себя 23 отдельных телескопа. Они построили карту участка неба площадью 2 квадратных градуса, основываясь на данных об эмиссионных линиях молекул 12CO, 13CO, C18O и нескольких других. Затем астрономы сопоставили наблюдения CARMA со спектрами молекул CO, которые были получены приемниками, установленными на 45-метровом телескопе Nobeyama.



В результате ученые смогли получить подробную карту облака Ориона А, основанную на интенсивности излучения молекул, и самую детальную карту "колыбели" звезд с различными массами. Эти данные помогут в будущем усовершенствовать модели звездообразования, а также понять, как часто звезды рождаются в облаке Ориона А.

Новая карта "колыбели" звезд Орион А – смотрите видео

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Стоит отметить, что звезды рождаются в гигантских молекулярных облаках, которые под действием собственной гравитации начинают сжиматься и уплотняться. Если масса газа, который сжимается, небольшая, то образуется одна звезда, а если газа много, то в ходе сжатия и фрагментации образуется целая группа тел – звездное скопление. Облако Ориона А считается ближайшей «колыбелью» как небольших, так и массивных звезд и представляет собой идеальную лабораторию для изучения процессов звездообразования. Она находится на расстоянии примерно 1,3 тысячи световых лет.