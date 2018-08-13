Астрономы выяснили происхождение загадочного объекта вокруг Млечного Пути

Астрономы объяснили происхождение загадочного объекта Segue 1, который вращается вокруг Млечного Пути. Этот объект впервые заметили в 2006 году.

Об этом сообщает Science Alert, передает zn.ua.

Как выяснили ученые, Segue 1 излучает яркость, равной суммарной светимости 300 Солнц. Однако, это очень низкий показатель для типичного шарового скопления.

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Как предполагают ученые, это может быть карликовая галактика. Segue 1 отличается низким содержанием металлов, что может указывать на то, что галактика является очень старой и сформировалась еще до появления тяжелых металлов во Вселенной.

Segue 1 вращается вокруг Млечного Пути уже в течение 600 миллионов лет.

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