07:26
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 12°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
  • воскресенье
    20°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Космос
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Астрономы заявили о вспышках на Солнце в ближайшие дни

68 Читати новину українською
На Солнце произойдут вспышки: стоит ожидать магнитные бури
На Солнце произойдут вспышки: стоит ожидать магнитные бури / Unsplash

В ближайшие несколько дней активность на Солнце возрастет из-за появления на видимой поверхности звезды больших солнечных пятен.

Об этом со сообщает "ЗН" со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В лаборатории отметили, что сейчас, по сравнению с измерениями суточной давности, поток рентгеновского излучения Солнца, измеряемый на орбите Земли, вырос уже более чем в 10 раз.

Читайте также: Вспышки на Солнце: главное об опасности и последствия астрономического явления для Земли

При этом наблюдается тенденция к его еще более значительному увеличению. Также появились первые признаки восстановления вспышечной активности, 
– добавили астрономы.

К этому последная солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, который влияет на Землю) заметили еще 30 марта. То есть вспышки на Солнце отсутствовали почти два месяца.

Они отметили, что пиковые значения солнечной активности будут на умеренном уровне, примерно в 100 раз ниже рекордных значений, зафиксированных в истории наблюдений.

Теги: Техно Солнце Космос Магнитные бури
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук