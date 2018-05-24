Астрономы заявили о вспышках на Солнце в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней активность на Солнце возрастет из-за появления на видимой поверхности звезды больших солнечных пятен.

Об этом со сообщает "ЗН" со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В лаборатории отметили, что сейчас, по сравнению с измерениями суточной давности, поток рентгеновского излучения Солнца, измеряемый на орбите Земли, вырос уже более чем в 10 раз.

Читайте также: Вспышки на Солнце: главное об опасности и последствия астрономического явления для Земли

При этом наблюдается тенденция к его еще более значительному увеличению. Также появились первые признаки восстановления вспышечной активности,

– добавили астрономы.

К этому последная солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, который влияет на Землю) заметили еще 30 марта. То есть вспышки на Солнце отсутствовали почти два месяца.

Они отметили, что пиковые значения солнечной активности будут на умеренном уровне, примерно в 100 раз ниже рекордных значений, зафиксированных в истории наблюдений.