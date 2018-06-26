Asus готовит к выходу недорогой хромобук: появились характеристики и фото

В сеть попали фото и характеристики еще неанонсированного нового портативного компьютера Asus Chromebook C223, который будет работать под управлением операционной системы Chrome OS.

Об этом пишет liliputing.com.

Этот хромбук оборудован 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 × 768 пикселей (формат HD). Он будет работать на процессоре Intel Celeron N3350 поколения Apollo Lake. Этот чип содержит два вычислительных ядра и графический ускоритель Intel HD Graphics 500. Номинальная тактовая частота составляет 1,1 ГГц, форсированная – 2,4 ГГц.

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Портативный компьютер оборудован 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. При этом память можно расширить благодаря microSD.

Asus Chromebook C22 стоит меньше 10 тысяч гривен

Также хромобук оснащен двумя симметричными портами USB Type-C, полноразмерным портом USB Type-А и стандартным аудиоразъемом.

Asus Chromebook C223 уже засветился на сайтах ритейлеров, поэтому можно предположить, что официальная презентация состоится совсем скоро.

Устройство работает на базе Chrome OS

За инсайдерской информацией, цена хромобука составит примерно 320 евро – это 9600 гривен.

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