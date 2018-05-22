ASUS официально представила мощный ультрабук ZenBook Pro 15

Компания ASUS официально представила свой новый продукт – высокопроизводительный ультрабук ZenBook Pro 15 UX550GD. Устройство должно работать без подзарядки до 10 часов.

Об этом пишет ua-format.com.

В максимальной конфигурации ультрабук может работать на 6-ядерном Intel Core i9-8950HK процессоре восьмого поколения. Устройство оснащено графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти и 16 ГБ оперативной памяти.

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Прибор имеет 4K-дисплей, SSD-накопитель объемом до 1 ТБ и стереодинамики Harman/Kardon.

На корпусе устройства расположены два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, два USB 3.1 Type-A, HDMI и слот для карт формата microSD. Для идентификации пользователя предназначен дактилоскопический сканер.

Сейчас компания не сообщила ни цены ультрабука, ни старт продаж новинки.

Ультрабук ZenBook Pro 15

Что такое ультрабук? Это сверхтонкое устройство, большинство характеристик которого соответствует функциям ноутбука. Ультрабуки меньше обычных ноутбуков, но несколько больше нетбуков. В этом устройстве разработчики пытаются совместить портативность, небольшую массу, большую автономность работы, оснастив при этом его большим экраном, клавиатурой и тому подобное.