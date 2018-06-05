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Asus представила первый в мире 10-гигабитный роутер

29 Читати новину українською
роутер Rapture GT-AX11100
роутер Rapture GT-AX11100 / trustedreviews.com

Компания Asus среди прочего представила роутер Rapture GT-AX11100. Официальное представление всех новинок состоялось в рамках Computex 2018.

Об этом пишет Tehnot.com.

Новинка работает по стандарту Wi-Fi 802.11ax, используя одновременно 3 частотных диапазона (до 1148 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, до 4804 Мбит/с на каждый из двух 5 ГГц).

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Еще один, дополнительный, диапазон 5 ГГц можно зарезервировать для игровых устройств, которым система отдаст приоритет.

Как заверили в компании, устройство работает до 4 раз эффективнее при одновременном подключении нескольких устройств, чем в старых версиях.

Стоимость устройства пока не сообщается. Роутер поступит в продажу в 3 квартале этого года. Тогда же, к слову, должен появиться игровой смартфон ASUS ROG Phone.

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Теги: Интернет Asus Техно Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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