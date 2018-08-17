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Asus представила сверхтонкий игровой ноутбук

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Asus представила сверхтонкий игровой ноутбук
Asus представила сверхтонкий игровой ноутбук / anandtech.com

Компания Asus представила свой новый игровой ноутбук ROG Zephyrus S, который стал преемником прошлогоднего ROG Zephyrus. Уникальность этой серии ноутбуков в том, что эти ноутбуки имеют тонкий корпус в игровом сегменте.

Об этом сообщает anandtech.

ROG Zephyrus S стал еще тоньше. Если толщина ROG Zephyrus составляла 17,9 мм, то новинка получила корпус толщиной 15,75 мм. Дисплей имеет диагональ 15,6 дюймов и разрешение Full HD.

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Asus ROG Zephyrus S получил 6-ядерный чип Core i7-8750H, графику Nvidia GTX 1060. Доступны модификации с 16 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти.

ноутбук Asus

Ноутбук получил сверхтонкий дизайн

Устройство имеет два порта USB-C, один USB 3.1 и два USB 2.0, один HDMI, стереодинамики, адаптер Bluetooth 5.0 и клавиатура с подсветкой.

Asus ROG Zephyrus S поступит в продажу в сентябре. Цена ноутбука пока неизвестна.

Asus

Цена пока неизвестна

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Теги: Техно ноутбук Игры Asus Гаджеты
Источник: 24 Канал
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