Представники Ірану запустили ракету в ізраїльське вантажне судно. Усе відбулося в Аравійському морі.

За даними видання, судно належало бізнесмену з Ізраїля. Зокрема, він прямував з Індії в Танзанію.

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Варто зауважити, що ракета влучила в судно під час плавання між Індією та Оманом.

Про інцидент вже повідомили службам безпеки Ізраїля та власникам компанії.

Зверніть увагу! Іранське контейнерне судно 12 березня було пошкоджене внаслідок нападу в Середземному морі. Зокрема, на вантажний корабель кинули вибухівку.

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За даними видання, корабель продовжить свій шлях в Індію, де й оцінять збитки, яких завдали його власникам.