"Шахеды" ударили по ферме на Харьковщине: по меньшей мере сотня коров убита или ранена

В ночь на 28 апреля российская армия атаковала "Шахедами" коровник в Харьковской области. В результате удара погибло множество домашних животных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

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Что известно об ударе по коровнику на Харьковщине

В прокуратуре рассказали, что 28 апреля около 00:50 российская армия атаковала село Малая Ракитная Харьковского района. Враг применил 10 ударных беспилотников, предварительно, типа "Шахед".

В результате обстрела повреждены телятник, три коровника и складские помещения местной фермы,

– указали правоохранители.

Отмечается, что от ударов погибло 30 коров. Однако директор Александр Красовский в комментарии Суспільне Харків уточнил, хозяйство имело 281 дойную корову. По его словам, из-за российских ударов погибло по меньшей мере 100 животных. Точное количество будут знать, когда разберут завалы.

Последствия атаки по коровнику / Общественное Харьков

Прокурорами начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Кстати, два дня назад российские войска атаковали дронами два предприятия под Харьковом. Пострадали работники 44 и 56 лет.