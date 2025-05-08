Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об абсурдной смерти полковника МВД

Оказалось, что начальника военно-врачебной комиссии в городском отделе МВД Сергея Токарева напугала воздушная тревога, которая звучала в Севастополе в ночь с 1 на 2 мая. Поэтому он вооружился своим травматическим пистолетом.

В какой-то момент мужчина вышел с пистолетом во двор собственного дома и начал стрелять. Родственники пытались его успокоить, но он попал себе в голову,

– рассказывают СМИ.

Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть российского полковника.

Российский полковник случайно застрелился во время атаки дронов / фото Astra

Заметим, ночью 2 мая под массированной атакой БпЛА оказались Севастополь, Симферополь, Саки, Бельбек, Евпатория, Феодосия. По данным минобороны России, над Крымом якобы было сбито аж 89 дронов, еще 23 – над акваторией Черного моря.