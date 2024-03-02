Вражеский ударный дрон попал в многоэтажку. Один подъезд разрушен до основания. По состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок. Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще трое людей с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, другие двое - в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте.