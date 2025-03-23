Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Центра спасения диких животных.

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Животное испугалось взрыва и травмировалось

В Центре, что расположен недалеко от Киева, рассказали, что рядом работала ПВО и сбила российский беспилотник.

Животное испугалось громкого взрыва и травмировалось – она ударилась о вольер, сломала шею и, к сожалению, не выжила.

Погибшая косуля была слепой.

Еще одна жертва этой ужасной реальности. Мы делаем все, чтобы спасать животных, давая им второй шанс, но война безжалостно его отбирает... Неописуемо больно, когда погибают невинные животные..

– написали работники Центра.

Напомним, что в результате атаки российских беспилотников в ночь на 23 марта в Киеве погибли три человека, среди них 5-летний ребенок.

Еще 8 человек получили травмы – самому младшему пострадавшему всего 11 месяцев, самому старшему – 90.