Методично уничтожают украинские фермы: ночью "Шахеды" убили два стада коров на Харьковщине

В ночь на 25 мая россияне терроризировали "Шахедами" ряд регионов Украины. В частности, враг атаковал две фермы на Харьковщине, в результате чего погибло много домашних животных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Что известно об атаках россиян на фермы

Так, 25 мая около 02:00 российская армия атаковала село Мокрая Ракитная Харьковского района. Враг применил шесть ударных беспилотников.

В результате попаданий повреждены коровники и складские помещения местной фермы. Погибли по меньшей мере 30 голов крупного рогатого скота,

– сообщают правоохранители.

Кроме этого, этой же ночью оккупанты ударили по селу Слобожанское, что на Изюмщине. Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. Погибли по меньшей мере 10 голов телок.

Прокуратура открыла уголовное производство по фактам совершения военный преступлений.

Атаки на украинские фермы на Харьковщине / фото прокуратуры