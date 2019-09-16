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      Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии

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      Крупные нефтяные объекты загорелись из-за атаки дронов в Саудовской Аравии
      Крупные нефтяные объекты загорелись из-за атаки дронов в Саудовской Аравии / Фото из открытых источников

      На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco, что в Саудовской Аравии, произошел масштабный пожар.

      События минувших выходных шокировали не только рынок нефти, но и партнеров коалиции, по политическим и экономическим причинам объединившихся против Ирана. Разумеется, речь идет об атаке десятка дронов и крылатых ракет с пятницы на субботу, осуществленной вблизи саудовского города Абкаик, на нефтеперерабатывающий комплекс компании Saudi Aramcо.

      Важно: Трамп позволил открыть стратегические запасы нефти после атаки на саудовские НПЗ

      В результате этой атаки Саудовская Аравия сократила на 58% добычу нефти, лишив тем самым рынок около 5,7 млн баррелей сырья в сутки, что сопоставимо с 6% ежедневной мировой добычи. И, как следствие, такое резкое сокращение добычи в СА взвинтило цены на нефть, полностью нивелировав негативные прогнозы о предстоящем ценообразовании на конец 2019 и начало 2020 годов.

      Как известно, ответственность за нападение на крупнейший в мире комплекс по переработке нефти на себя взяли йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах". Между тем, веры в то, что всю эту операцию могли осуществить боевики "Ансар Аллах" нет, как у саудитов, так и у их партнеров по коалиции. В частности, Глава Госдепа США Майк Помпео вполне прозрачно заявил, что за атаками стоит Иран, который Вашингтон намерен привлечь к ответственности.

      Помпео
      Глава Госдепа США Майк Помпео / Фото из открытых источников

      Атака на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие, по сути, стала на сегодняшний день апогеем той гибридной войны в Персидском заливе, что началась с введения эмбарго на поставки нефти из Ирана. Гибридной войны, стартовавшей с нападений на нефтяные танкеры "неизвестными силами", а по данным американской разведки – бойцами КСИР, и впитавшей в себя ряд черт тех операций, что мы могли наблюдать на Донбассе в начале вторжения РФ.

      И так же, как на Донбассе Россия, Иран в Персидском заливе переходит от осторожных, одиночных ударов по нефтяным танкерам к масштабным диверсиям, лишающим рынок нефти значительной доли поставок и подрывающим стабильность. Конечно, такие действия вряд ли вынудят международное сообщество и коалицию в частности снять с Ирана эмбарго, языком террора пока еще ни одну проблему не решили. С другой стороны, возникший кризис решает целый ряд проблем Российской Федерации, которая стала ощущать падение цен на нефть на себе в полной мере.

      Но, вот в том-то и вся дилемма, что подталкиваемый некими советниками, почему-то даже не сомневаюсь в гражданстве оных, Иран, с неистовством суицидала, чиркает зажигалкой, будучи сам облитый нефтью. Ведь одно дело – атаки на одиночные танкеры, а совсем другое – лишить рынок без малого 6 млн баррелей "черного золота" в сутки. И это Тегерану уж точно не сойдет рук.

      Но, что удивительно, тот, кто подталкивал и направлял Иран, что в его гибридных атаках на танкеры, что в атаке на саудовское предприятие, останется в случае надвигающегося пожарища – в выгоде. И тут и вправду возникает геополитическая дилемма. Или наказывать Иран по всей строгости, или поддерживать допустимый градус напряженности, с непредсказуемым сценарием очередной диверсии, который пишется явно не в Тегеране.

      Больше об атаке: Крупнейший нефтеперерабатывающий завод мира охватил пожар: фото, видео

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости США Публикации Цены нефть Иран Саудовская Аравия
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