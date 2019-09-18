Атака на саудовские НПЗ: человечество возвращается в эпоху побед наций над государствами

Атака йеменских хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии пока что рассматривается экспертами в мире – и в особенности в Украине – исключительно с точки зрения сиюминутного эффекта. Как изменятся мировые цены на нефть? Как это скажется на позиции России в ее диалоге с Западом, в частности, по вопросу донбасского урегулирования? Нанесут ли Соединенные Штаты удар по Ирану?

Ответы на все эти и многие другие вопросы, которыми мы сейчас задаемся после беспрецедентной атаки, конечно же, очень важны. Но поиск этих ответов может помешать нам понять самое главное – мы стали свидетелями нового перелома в мировой истории, после которого ничего уже не будет так, как было раньше.

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Судите сами. Раньше средствами нападения, которые были способны уничтожить такой стратегически важный объект, как нефтеперерабатывающий завод или атомная электростанция, располагали исключительно вооруженные силы государств – и то не всех. На вооружении у какой-нибудь радикальной группировки были разве что примитивные автоматы Калашникова, ракетные установки не очень широкого радиуса действия, старые танки и БМП. Если таким группировкам начинали помогать государства – как в случае с ХАМАС и "Хизбаллой" – то у них на вооружении оказывались ракеты посовременнее, но и от таких ракет современное цивилизованное государство могло защититься, как защитился Израиль с помощью "железного купола". В общем, именно поэтому Саудовская Аравия во главе международной коалиции могла "утюжить" позиции йеменских хуситов, а Израиль отвечать на каждый обстрел своей территории уничтожением опорных пунктов ХАМАС. Что могли противопоставить радикальные группировки государствам – не имеет в данном случае значения, праведными или нет были цели государств, против которых они боролись? Захват заложников. Массовую голодовку. В лучшем случае – вооруженное восстание. Все эти действия могли заставить освободить заключенных или на время прекратить военные действия, но никогда коренным образом не меняли политических целей.

Но человечество потому и придумало миф о Давиде и Голиафе, потому что еще на заре цивилизации поняло, что слабый может победить сильного с помощью не очень сложной, но эффективной технологии. На самом деле мы не знаем, придумал ли будущий царь Израиля пращу – может быть, она уже была на вооружении у противника. Но Давид понял, как правильно использовать это оружие в одиночном поединке.

Голиаф погибает не потому, что он слабее, а потому что он находится в плену технологических представлений прошлого.

Нечто подобное произошло и сейчас. Можно, конечно, считать, что это Иран помог йеменским хуситам в получении военных дронов. Но пройдет совсем немного времени – и любая группировка сможет обладать этим вооружением без всякой государственной поддержки. И тогда – прощай, тяжелое оружие.

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Для того, чтобы представить себе, как изменится мир, просто перенеситесь в прошлое и представьте себе, что вместо захвата заложников и взрывов в метро террористы и радикалы атакуют нефтяные и металлургические предприятия, угрожают атаками на атомные электростанции и так далее. И согласитесь что современный нам мир был бы совершенно другим – таким, каким будет мир, в котором нам всем предстоит жить уже завтра.

Этот мир будет более конструктивным и более жестоким одновременно. Теперь, когда речь будет идти о столкновении государства с национальным движением, которое требует независимости для того или иного народа, станет ясно, что договориться, исключить опасность путем предоставления такой независимости даже если придется потерять часть территории – проще, чем стать свидетелями экологической и экономической катастрофы в собственной стране. Человечество возвращается в эпоху побед наций над государствами.

Когда цивилизованный мир будет уверен, что то или иное государство оказывает поддержку радикализму, ему уже недостаточно будет договариваться, вводить санкции, проводить консультации. Нет, речь будет идти о стремлении избавиться от режима, который нарушает правила. В этом новом мире – если Голиафы хотят заставить Давидов уважать правила – они должны держаться вместе. Поэтому Голиаф, который попытается помогать Давиду, решать с его помощью свои проблемы или сам притворяться Давидом "гибридной войны", будет обречен. Да, человечество вступает в эпоху глобальной конфронтации нового типа.

И, наконец, если станет ясно, что Давид хочет не собственной свободы, а уничтожения всех остальных, что с ним не о чем договариваться, то придется решаться на дорогостоящие и кровавые операции, целью которых будет полная ликвидация потенциального очага напряженности. Все размышления о необходимости сбережения жизней солдат, о безопасности мирного населения отступят на второй план перед страхом последствий появления военного дрона над атомной электростанцией. Да, человечество возвращается в эпоху войн, и отнюдь не гибридных.

То, что происходило в ХХI веке до этого, может показаться лишь разминкой перед встречей Давида с Голиафом.

Автор: Виталий Портников

Что известно об атаке и пожаре на нефтезаводе Saudi Aramco?​



16 сентября на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco, что в Саудовской Аравии, произошел масштабный пожар. МВД страны сообщило, что два объекта компании на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе подверглись атаке беспилотников. Это спровоцировало мощный взрыв и последующий пожар на объектах завода.

Чем известна компания Saudi Aramco?​

Это государственная компания Саудовской Аравии, которая контролирует нефтяные мощности страны. Saudi Aramco называет свой нефтеперерабатывающий завод крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 миллионов тонн баррелей в день.



К слову, в 2018 году эксперты Moody's Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире – чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 миллиарда долларов. Это больше, чем общий доход Apple, Google и ExxonMobil.

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