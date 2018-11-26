Атака на украинские корабли в Азовском море происходила под постоянным контролем Путина

Президент России Владимир Путин получал оперативную информацию о нападении на украинские катера и буксир в Азовском море при попытке пройти Керченский пролив.

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Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами, сообщает ТАСС.

"И вчера [в воскресенье, 25 ноября – 24 Канал], и сегодня всю полную информацию об инциденте Путин получал", – заявил Песков.

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.