Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – протести в Україні, хвороби осені та на війні з 16-ти...
1. Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?
Одіозний юрист Андрій Портнов вже "воює" не лише з попередньою владою Порошенка, а й з командою Зеленського.
Хто такий Андрій Портнов – читайте тут.
2. Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
Акції протесту, які пройшли на Покрову в Києві, хоч і вийшли досить численними, поки що президенту Володимиру Зеленському та його команді нічим не загрожують. Проблеми можуть виникнути пізніше...
Все про протести в Україні і світі.
3. Я на війні з 16 років, – розвідниця Аліна розповіла, що дійсно важливо для військових
Знаєте, про цю війну буває дуже легко писати. Навіть вигадувати нічого не треба. "Я на війні з 16 років", – яких красномовних деталей ще треба?
Більше блогів про війну читайте тут.
4. Уляна Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
Доки надворі стає все холодніше, а застуджених друзів і колег – все більше, з усіх сторін лунає реклама імуномодулюючих препаратів та ліків, які нібито захищають чи посилюють імунітет...
Найцікавіші заяви та коментарі Уляни Супрун.
5. Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
У Києві відбувся фінал цікавого турніру зі змішаних єдиноборств Sheriff Fight Challenge. В октагоні за звання найкращого билися вісім переможців відбіркових турнірів, які упродовж шести місяців відбувалися по всій Україні.
Всі матеріали про змішані єдиноборства.
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