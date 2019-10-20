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      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня

      142
      У Києві бійці билися до останнього
      У Києві бійці билися до останнього

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – протести в Україні, хвороби осені та на війні з 16-ти...

      1. Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?

      Одіозний юрист Андрій Портнов вже "воює" не лише з попередньою владою Порошенка, а й з командою Зеленського.

      Хто такий Андрій Портнов  читайте тут

      2. Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"

      Акції протесту, які пройшли на Покрову в Києві, хоч і вийшли досить численними, поки що президенту Володимиру Зеленському та його команді нічим не загрожують. Проблеми можуть виникнути пізніше...

      Все про протести в Україні і світі.

      3. Я на війні з 16 років, – розвідниця Аліна розповіла, що дійсно важливо для військових

      Знаєте, про цю війну буває дуже легко писати. Навіть вигадувати нічого не треба. "Я на війні з 16 років", – яких красномовних деталей ще треба?

      Більше блогів про війну читайте тут

      4. Уляна Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою

      Доки надворі стає все холодніше, а застуджених друзів і колег – все більше, з усіх сторін лунає реклама імуномодулюючих препаратів та ліків, які нібито захищають чи посилюють імунітет... 

      Найцікавіші заяви та коментарі Уляни Супрун.

      5. Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств

      У Києві відбувся фінал цікавого турніру зі змішаних єдиноборств Sheriff Fight Challenge. В октагоні за звання найкращого билися вісім переможців відбіркових турнірів, які упродовж шести місяців відбувалися по всій Україні.

      Всі матеріали про змішані єдиноборства

      Читайте також: Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу

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      20 октября
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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Новости Украины Руслан Рябошапка Ульяна Супрун Андрей Портнов Публикации
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