Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – протести в Україні, хвороби осені та на війні з 16-ти...

1. Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?

Одіозний юрист Андрій Портнов вже "воює" не лише з попередньою владою Порошенка, а й з командою Зеленського.

Хто такий Андрій Портнов – читайте тут.

2. Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"

Акції протесту, які пройшли на Покрову в Києві, хоч і вийшли досить численними, поки що президенту Володимиру Зеленському та його команді нічим не загрожують. Проблеми можуть виникнути пізніше...

Все про протести в Україні і світі.

3. Я на війні з 16 років, – розвідниця Аліна розповіла, що дійсно важливо для військових

Знаєте, про цю війну буває дуже легко писати. Навіть вигадувати нічого не треба. "Я на війні з 16 років", – яких красномовних деталей ще треба?

Більше блогів про війну читайте тут.

4. Уляна Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою

Доки надворі стає все холодніше, а застуджених друзів і колег – все більше, з усіх сторін лунає реклама імуномодулюючих препаратів та ліків, які нібито захищають чи посилюють імунітет...

Найцікавіші заяви та коментарі Уляни Супрун.

5. Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств

У Києві відбувся фінал цікавого турніру зі змішаних єдиноборств Sheriff Fight Challenge. В октагоні за звання найкращого билися вісім переможців відбіркових турнірів, які упродовж шести місяців відбувалися по всій Україні.

Всі матеріали про змішані єдиноборства.

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