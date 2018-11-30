Атака РФ на украинские корабли на Азове: известны имена предателей Украины, обстрелявших судна

Участие в атаке на украинские корабли в Азово-Керченском регионе принимали участие не менее 5 человек, после оккупации Крыма предавших Украину и присягнувших на верность стране-агрессору России. Большинство из них служили на кораблях Госпогранслужбы, а один даже вместе учился со взятым в плен Кремлем украинским моряком.

Ранее 24 канал со ссылкой на заместителя председателя СБУ Олега Фролова сообщал, что участие в захвате украинских судов в Азово-Керченском регионе принимали и бывшие сотрудники СБУ.

Читайте также: Кто руководил захватом украинских кораблей: Генштаб ВСУ перехватил разговоры военных РФ

Также стало известно, что меру пресечения украинским морякам, которых российские силовики взяли в заложники в Керченском проливе в Азовском море, избрали "судьи", которые в 2014 году во время аннексии Крыма нарушили присягу и перешли на службу к русским оккупантов.

В то же время издание InfoResist со ссылкой на Минобороны утверждает, что среди членов экипажа пограничного сторожевого корабля "Изумруд", который участвовал в атаке на украинские суда и собственно их обстреливал, было 5 человек, после оккупации Крыма присягнули на верность России .

Кроме того, ресурс обнародовал фотографию с предателями.



Экипаж пограничного корабля ФСБ "Изумруд", участвовавший в атаке на украинские суда

"На фото слева к правой стороне: 2 – капитан 3 ранга Виноградов Вадим Викторович , 4 – старший мичман Сорока , служил на корабле морской охраны "Григорий Куропятникова" (Госпогранслужба), 6 – старший мичман Гулак Анатолий служил на корабле "Крым" (ГПСУ), 8 – Карасев Вадим Дмитриевич , служил в Керчи на корабле "Буковина" (ГПСУ), 9 – Трибушин Дмитрий ", – говорится в материале.

По данным собеседника издания, Дмитрий Трибушин и задержанный Россией украинский офицер Сергей Попов (служит на МБАК "Никополь") вместе выпускались в 2013 году в Севастополе из Академии ВМС имени Нахимова.



Трибушин и остальные члены экипажа корабля "Изумруд"

Как пишет ресурс, Трибушин родился в 1991 году и проживал в Джанкое. После выпуска из академии служил в бухте Балаклава на пограничном катере. А уже когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, уехал в Одессу, однако вскоре вернулся на полуостров и присягнул российским оккупантам.

Напомним, ранее в сети появилось видео с капитаном российского судна "Изумруд" Андреем Шипицыным.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях будто бы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.