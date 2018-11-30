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      Атака РФ на украинские корабли на Азове: известны имена предателей Украины, обстрелявших судна

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      Среди членов экипажа "Изумруд", что расстреливал украинские корабли на Азове, оказались 5 предателей Украины
      Среди членов экипажа "Изумруд", что расстреливал украинские корабли на Азове, оказались 5 предателей Украины / Соцсети

      Участие в атаке на украинские корабли в Азово-Керченском регионе принимали участие не менее 5 человек, после оккупации Крыма предавших Украину и присягнувших на верность стране-агрессору России. Большинство из них служили на кораблях Госпогранслужбы, а один даже вместе учился со взятым в плен Кремлем украинским моряком.

      Ранее 24 канал со ссылкой на заместителя председателя СБУ Олега Фролова сообщал, что участие в захвате украинских судов в Азово-Керченском регионе принимали и бывшие сотрудники СБУ.

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      Также стало известно, что меру пресечения украинским морякам, которых российские силовики взяли в заложники в Керченском проливе в Азовском море, избрали "судьи", которые в 2014 году во время аннексии Крыма нарушили присягу и перешли на службу к русским оккупантов.

      В то же время издание InfoResist со ссылкой на Минобороны утверждает, что среди членов экипажа пограничного сторожевого корабля "Изумруд", который участвовал в атаке на украинские суда и собственно их обстреливал, было 5 человек, после оккупации Крыма присягнули на верность России .

      Кроме того, ресурс обнародовал фотографию с предателями.

      Изумруд, предатели, Крым. Азов, обстрел, Россия
      Экипаж пограничного корабля ФСБ "Изумруд", участвовавший в атаке на украинские суда 

      "На фото слева к правой стороне: 2 капитан 3 ранга Виноградов Вадим Викторович , 4 старший мичман Сорока, служил на корабле морской охраны "Григорий Куропятникова" (Госпогранслужба), 6 – старший мичман Гулак Анатолий служил на корабле "Крым" (ГПСУ), 8 – Карасев Вадим Дмитриевич, служил в Керчи на корабле "Буковина" (ГПСУ), 9 – Трибушин Дмитрий", – говорится в материале.

      По данным собеседника издания, Дмитрий Трибушин и задержанный Россией украинский офицер Сергей Попов (служит на МБАК "Никополь") вместе выпускались в 2013 году в Севастополе из Академии ВМС имени Нахимова.

      Изумруд, предатели, Крым. Азов, обстрел, Россия, Трибушин
      Трибушин и остальные члены экипажа корабля "Изумруд"

      Как пишет ресурс, Трибушин родился в 1991 году и проживал в Джанкое. После выпуска из академии служил в бухте Балаклава на пограничном катере. А уже когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, уехал в Одессу, однако вскоре вернулся на полуостров и присягнул российским оккупантам. 

      Напомним, ранее в сети появилось видео с капитаном российского судна "Изумруд" Андреем Шипицыным. 

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях будто бы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      вооруженная атака россии на украинские корабли на азове: хроника последних событий
      Теги: Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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