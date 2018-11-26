Атака РФ в Азовском море и возможное введение военного положения: хроника событий

Свое решение Совет нацбезопасности и обороны принял в полночь с 25 на 26 ноября. И ему предшествовали очень напряженные и драматические события. Три украинские военные судна в воскресенье пытались пересечь Керченский пролив, чтобы пройти в Мариуполь. Весь день россияне делали все, чтобы им помешать. А потом вообще открыли по ним огонь и захватили.

Журналисты 24 канала всю ночь следили за тем, что происходило и в Керченском проливе, и на Банковой.

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Полночь с 25 на 26 ноября. За круглым столом в Администрации президента все представители силовых ведомств, спикер парламента, глава правительства вместе с министрами юстиции и информационной политики, а также руководитель Нацбанка. На рассмотрении у членов Совета национальной безопасности и обороны один вопрос – введение военного положения в Украине. Президент сразу успокаивает. Это не война. Мы просто защищаемся от агрессии соседнего государства.

Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не собирается воевать. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности. Мы намерены продолжать придерживаться всех международных обязательств. Включая Минские соглашения,

– заявил на заседании СНБО Президент Украины Петр Порошенко.

Короткие успокаивающие реплики от других членов совета относительно введения военного положения:

"Никаких ограничений свободы слова для нас с вами не будет, но надо понимать – это для нас с вами значит, что мы должны пользоваться официальными источниками информации", – подчеркнул министр информационной политики Украины Юрий Стець. "Решения, которые будут приняты, никаким образом не повлияют на работу банковской системы", – отметил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

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И финальный вердикт – уже в понедельник, 26 ноября, вопрос вынесут на рассмотрение Верховной рады.

Видео: что стоит знать о введении военного положения

В это время Россия уже захватила три украинские суда, которые пытались пересечь Керченский пролив. На борту было 23 моряка. По одной из версий, шестерых ранили, двое в тяжелом состоянии. Однако, узнать из первых уст даже высшее руководство государства не может. Нет связи.

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Этот конфликт разворачивался с самого утра воскресенья, 25 ноября. Примерно в 19 часов российский корабль "Дон" атакует украинский буксир "Яны Капу", который направляется из Одессы в Мариуполь. Корабль повредили, но он вместе с двумя военным катерами продолжает движение. У Керченского моста – очередная провокация. Проезд перекрывает сухогруз, по легенде российских пограничников он сел на мель. Хотя судно, которое якобы не может двигаться, при необходимости пропускает российские катера. Наконец, украинские корабли решают возвращаться в Одессу. Но российские пограничники требуют остановиться, сначала угрожают оружием и стреляют.

Видео: таран украинского буксира

Москва же ожидаемо обвиняет во всем Украину, якобы это мы спровоцировали конфликт, хотя о том, что украинские корабли планируют передислокацию, россиян сообщили заранее. Те проигнорировали, потому что Азовские воды считают своими внутренними. На самом деле – общие. Да и это соглашение заключили под давлением. Киев согласился на компромисс в 2003 году, когда Россия пыталась присвоить остров Тузла. Четко определить границы в Азове тоже не удалось, процесс саботировала Москва. И теперь этим удачно манипулируют.

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Ситуация в Азовском море обострилась весной, после открытия Керченского моста. Россияне начали останавливать корабли, идущие в порты Мариуполя и Бердянска. Чтобы защититься, Украина начала создавать в Бердянске военную базу. Что еще больше раздражало россиян.

Они ищут способ реагирования на тот факт, что Украина начала что-то делать для защиты своих интересов в Азовском море. После нескольких месяцев беспомощного молчания Украина делает не только какие-то заявления, не только пытается привлечь внимание мирового сообщества, но и, действительно, расширила свое военно-морское присутствие,

– подчеркнул глава правления Майдана иностранных дел Богдан Яременко.

Между тем, о поддержке Украины заявили в НАТО и ЕС. Официальный Киев же призывает Европейский Союз ввести новую волну санкций против России.