Атака России на украинские корабли на Азове: Порошенко рассказал важные детали

Украина своевременно передала российской стороне сообщение о движении группы из двух бронекатеров и одного буксира о намерении прохождения через Керченский пролив.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совещания по усилению обороноспособности страны.

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Он подчеркнул, что сообщение было четким и передано своевременно.

"Передав сообщение о движение через пролив, украинская сторона также четко подтвердила готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг. Абсолютно идентично с тем, как это было в сентябре во время предыдущего прохода", – подчеркнул Порошенко.

Также, глава государства добавил, что призывает международных патрнеров Украины выдвигать России требование о немедленном освобождении захваченных моряков.

Чітке повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку було передано своєчасно. — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что, по последней информации, захваченные Россией вблизи Керченского пролива украинские военные моряки находятся в оккупированном Крыму.

Что случилось в Азовском море и Почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.