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      Атака России на украинские корабли в Азовском море: Бельгия выразила свою позицию

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      Бельгия поддержит санкции против РФ за нападение на украинские корабли на Азове
      Бельгия поддержит санкции против РФ за нападение на украинские корабли на Азове / Фото из открытых источников

      Бельгия поддержит санкции против граждан России, которые были причастны к жесткому нападению на украинские военные судна и захват моряков в Керченском проливе.

      Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсон после встречи делегации ПАСЕ, сообщил глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

      Читайте также: Пойдем точно, – Порошенко раскрыл планы Украины по ситуации в Керченском проливе

      Бельгийский министр призвал Украину не строить стену с Россией.

      Я заметил, что мы строим не стену, а военную фортификацию. Строить или нет и что именно, зависит только от того, в какой ситуации находится та или иная страна. Наша другого выхода не имеет,
      – отметил Арьев.

      Рейндерсон также пообещал поддержку Украины в Совете Европы. Бельгия убеждена, что Россия должна вернуть незаконно оккупированный Крым и выполнить Минские обязательства, чтобы ее делегация вновь вернулась в ПАСЕ без санкций.

      Что произошло в Азовском море?
      Между Украиной и Россией обострился конфликт 25 ноября, когда был захвачен рейдовый буксир и два катера ВМС Украины в районе Керченского пролива. Вследствие этого были взяты в плен 24 украинских моряка, несколько из которых получили ранения во время обстрела. Их впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.
      Россия же утверждает, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли в закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Как Украина укрепляет свои позиции на Азове?
      Украина постепенно усиливает свои морские подразделения и работает над созданием флота в Азовском и Черном морях из-за агрессии России в Керченском проливе. Госпогранслужба привела свои корабли в полную боевую готовность после нападения РФ в ноябре, планирует закупить 22 французских патрульных корабля и создать мощную группу судов, чтобы противостоять военной агрессии РФ в море.

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      Теги: Новости Украины ПАСЕ Украина – Россия Новости России Санкции Владимир Арьев Бельгия Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 канал
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