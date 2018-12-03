Атака России в Азовском море: Украина обратилась в Международную морскую организацию

В понедельник, 3 декабря, украинская делегация в комитете по безопасности на море Международной морской организации выразила категорический протест Российской Федерации из-за вооруженного нападения и захвата в плен троих украинских военных катеров и членов их экипажей.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Великобритании.

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Украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений.

"В поддержку Украины высказались делегации 34 стран-членов Международной морской организации, среди которых Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США, которые поддержали требования украинской стороны и осудили очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", – говорится в сообщении.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Что такое Международная межправительственная организация (ИМО)?

Это специализированное учреждение ООН. Деятельность ИМО направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство. Также принятие норм по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морской.