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Атака российского бизнеса на МЭРТ угрожает обороноспособности Украины, – эксперт

135 Читати новину українською
Серная кислота
Серная кислота / 5.ua

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) попало под информационную атаку после того, как ввело ограничения для российского импорта.

Под прикрытием якобы экономической конкуренции говорится об угрозе со стороны государства-агрессора для нашей обороноспособности.

Об этом заявил руководитель компании "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук, пишет Gazeta.ua.

По его словам, несмотря на войну с Россией, "металлургическое лобби в Украине стремится покупать российскую серную кислоту. Импортированная кислота стоит дешево, потому что является отходами производства в России и Беларуси. А Украина стала полигоном для утилизации этого экологически опасного товара".

"Российские производители и их украинские партнеры продолжают пополнять бюджет России, тогда как отечественные мощности по производству кислоты оказались под угрозой полной остановки. Россияне развернули в Украине бурную пиар-кампанию в защиту своих интересов. К ней привлечены и некоторые украинские чиновники – в частности, Антимонопольного комитета и Государственной регуляторной службы. При этом металлургическое лобби распространяет в СМИ апокалиптические "страшилки" о якобы падении экономики, чтобы оправдать бизнес со страной-агрессором", – подчеркнул эксперт.

"Более того, началась информационная атака на украинское Министерство экономического развития и торговли, которое стало преградой российскому импорту. МЭРТ отреагировало на обращение украинских производителей о защите внутреннего рынка и установило квоты на импорт кислоты в течение трех лет", – напомнил Гордейчук.

Он указал, что в условиях войны попытки российского бизнеса уничтожить украинского производителя и поставить целые отрасли в зависимости от российского импорта являются опасными. Это напрямую касается обороноспособности нашего государства. Ведь серная кислота необходима для добычи и обогащения урановой руды и изготовления взрывчатки и боеприпасов.

Эксперт предположил, что этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины, поскольку он затрагивает нашу обороноспособность.

Теги: СНБО металургия Министерство экономического развития и торговли
Источник: 24 Канал
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