АТБ ограничивает продажу продуктов: что об этом нужно знать

Популярная в Украине торговая сеть "АТБ" начинает вводить ограничения на продажу продуктов. Теперь в одни руки можно взять лишь определенное количество товаров.

В пресс-службе компании пояснили, что из-за паники относительно коронавируса ловкие покупатели скупают товары в "АТБ", а потом продают их втридорога.

Важно Это распространение паники, – в МВД заговорили о фейках в сети из-за коронавируса

Поэтому "АТБ" ограничивает продажу продуктов, чтобы противостоять спекулянтам. Чтобы избежать искусственного ажиотажа, компания решила ограничить продажу товара в одни руки:

"АТБ" ограничивает продажу продуктов:

вода, пиво и напитки – не более 12 единиц в одни руки;

другие товары – не более 5 штук.



"АТБ" вводит ограничения на продажу продуктов / Фото "Инсайдер UA"

Заметим, что сейчас дефицита продуктов в Украине нет. Однако не во всех аптеках можно найти антисептики и медицинские маски.

Что известно об "АТБ"? Это украинская сеть продуктовых магазинов. По состоянию на 2019 год, сеть насчитывает более 1000 магазинов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ассортимент магазинов составляет около 4000 товаров, из которых 750 — товары собственных торговых марок. Сеть известна продажей дешевых товаров. Владельцами являются бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун.

Главное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.

Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.



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