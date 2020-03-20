АТБ раздаст миллион продуктовых наборов в период карантина, – Минсоцполитики

Министерство социальной политики совместно с сетью продуктовых магазинов "АТБ" обеспечат продуктовыми наборами уязвимые слои населения на период карантина. К инициативе присоединились областные и Киевская областными и Киевской администрации.

По предварительным расчетам, социальным проектом будет охвачено более 1 миллион граждан, пишет пресс-служба Министерства социальной политики.

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Продуктовые наборы планируют давать:

одиноким лицам старше 80 лет

гражданам пожилого возраста, нуждающихся в уходе;

лицам с инвалидностью.

Министр социальной политики Марина Лазебная подчеркнула важность объединения усилий власти и бизнеса для поддержки уязвимых категорий населения.

По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев коронавируса. Из них три человека умерли. Впрочем, есть хорошие новости – один мужчина вылечился и его выписали из больницы.

Что известно о "АТБ"?

Это украинская сеть продуктовых магазинов. По состоянию на 2019 год, сеть насчитывает более 1000 магазинов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ассортимент магазинов составляет около 4 тысяч товаров, из которых 750 – товары собственных торговых марок. Сеть известна продажей дешевых товаров. Владельцами являются бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун.

Меры безопасности на время карантина

12 марта правительство инициировало общенациональный карантин и запретило массовые собрания: отменены концерты и матчи.

От 17 марта закрывают развлекательные центры и торговые заведения. Работать будут только продуктовые магазины.

На время карантина открытыми также будут АЗС, банки и аптеки.

С 18 марта запретили желенодорожные-, авиа-, автобусное перевозки, а также работу метро.

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