АТБ раздаст миллион продуктовых наборов в период карантина, – Минсоцполитики
Министерство социальной политики совместно с сетью продуктовых магазинов "АТБ" обеспечат продуктовыми наборами уязвимые слои населения на период карантина. К инициативе присоединились областные и Киевская областными и Киевской администрации.
По предварительным расчетам, социальным проектом будет охвачено более 1 миллион граждан, пишет пресс-служба Министерства социальной политики.
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Продуктовые наборы планируют давать:
- одиноким лицам старше 80 лет
- гражданам пожилого возраста, нуждающихся в уходе;
- лицам с инвалидностью.
Министр социальной политики Марина Лазебная подчеркнула важность объединения усилий власти и бизнеса для поддержки уязвимых категорий населения.
По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев коронавируса. Из них три человека умерли. Впрочем, есть хорошие новости – один мужчина вылечился и его выписали из больницы.
Что известно о "АТБ"?
Это украинская сеть продуктовых магазинов. По состоянию на 2019 год, сеть насчитывает более 1000 магазинов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ассортимент магазинов составляет около 4 тысяч товаров, из которых 750 – товары собственных торговых марок. Сеть известна продажей дешевых товаров. Владельцами являются бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун.
Меры безопасности на время карантина
- 12 марта правительство инициировало общенациональный карантин и запретило массовые собрания: отменены концерты и матчи.
- От 17 марта закрывают развлекательные центры и торговые заведения. Работать будут только продуктовые магазины.
- На время карантина открытыми также будут АЗС, банки и аптеки.
- С 18 марта запретили желенодорожные-, авиа-, автобусное перевозки, а также работу метро.
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