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      "Атланта" Алексея Леня проиграла на выезде "Шарлотт": видео моментов матча

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      Алексей Лень в матче против "Шарлотт"
      Алексей Лень в матче против "Шарлотт" / NBA.com

      В НБА были сыграны очередные матчи регулярного чемпионата. Среди них и игра "Атланты" украинца Алексея Леня на выезде против "Шарлотт".

      Начали гости довольно удачно, выйдя вперед 0:5. Но вскоре "Хорнетс" удалось выровнять игру. Поэтому обе команды за первую четверть поочередно выходили вперед. Продолжились такие "качели" и во второй четверти. Максимум, что удалось "Атланте" – оторваться на семь очков. Однако на большой перерыв команда Леня ушла с преимуществом лишь в три очка – 51:54.

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      Уже в третьей четверти инициативу перехватили хозяева площадки и повели в счете. Однако тоже без большого отрыва от соперника. Поэтому все решалось в последней четверти. Там фортуна уже была на стороне "Шарлотт". Команда сумела сделать рывок 24:8, который и обеспечил ей победу. Итог встречи – 113:102.

      Шарлотт – Атланта 113:102 (23:25, 28:29, 30:23, 32:25)

      Относительно Алексея Леня, то он провел на площадке всего 19 минут. За это время центровой набрал 12 очков (6 из 11 с игры, три промаха из-за дуги), а также сделал одну передачу и три подбора. Его результативность составила -4.

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      Стоит отметить, что в этом матче у "Атланты" довольно плохо шли трехочковые броски – всего шесть попаданий. Больше всего "отличился" Трей Янг, который ни разу не забросил из-за дуги из семи попыток. Кент Бейзмор тоже бросал семь раз и дважды попал (лучший показатель среди "Атланты").

      Видеообзор матча Шарлотт – Атланта

       

      Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол NBA
      Источник: 24 Канал
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