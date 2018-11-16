"Атланта" Леня потерпела разгромное поражение в НБА от "Денвера": видео моментов матча

"Атланта", в которой выступает украинец Алексей Лень, потерпела очередное поражение в НБА. На этот раз от "Денвера" на выезде.

Хозяевам со старта удалось реализовать рывок 13:0. На это впоследствии "Атланта" ответила дома результативными атаками, сократив отставание до 9 очков. Это было в последний раз, когда разница в счете не была двусмысленной. Еще в первой четверти она достигла +17 для "Денвера", хотя команды и закончили первую 12-минутку со счетом 35:23.

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Во второй четверти ситуация не улучшалась – "Атланта" постоянно была в роли догоняющей команды, а "Денвер" лишь удерживал комфортный отрыв в счете, еще до большого перерыва забросив в корзину гостей 73 очка.

Учитывая, что "Атланта" провалила весь матч, то третья четверть стала лишь подтверждением этого. Команда Леня проиграла ее с разницей в 20 очков. "Денверу" снова удалось сделать рывок 13:0.

В заключительной четверти "Денвер" лишь подтвердил свое преимущество, доведя счет до неприличного разрыва в 45 очков в итоге – 138:93.

Денвер – Атланта 138:93 (35:23, 38:34, 36:16, 29:20)

Относительно Леня, то он вышел в старте своей команды, но на паркете провел лишь 13 минут. За это время украинец набрал лишь шесть очков, сделал пять подборов и два блока.

Видео моментов матча Денвер – Атланта