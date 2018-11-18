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      "Атланта" Леня проиграла "Индиане", "Лейкерс" Михайлюка потерпел поражение от "Орландо": видео

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      "Атланта" Леня проиграла "Индиане", "Лейкерс" Михайлюка потерпел поражение от "Орландо": видео
      / twitter Los Angeles Lakers

      Сразу два украинских баскетболиста приняли участие в очередных матчах регулярного сезона НБА. Алексей Лень сыграл "Атланту" в матче против "Индианы", а Святослав Михайлюк – за "Лейкерс" в игре против "Орландо". Оба матча состоялись на выезде. И в обоих матчах команды украинцев проиграли.

      "Атланта" свой матч против "Индианы" проиграла с разницей в восемь очков – 97:89. Хотя третью четверть начала с преимуществом +9, которую довела до +14. Однако именно в этой четверти команда и провалилась, позволив впоследствии "Индиане" выйти вперед. Больше хозяева площадки свое преимущество не отпускали.

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      Лень на площадке провел более 20 минут, за которые заработал 5 очков, сделал две передачи и четыре подбора. Его результативность составила +6.

      Индиана – Атланта 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17)

      Свое игровое время за "Лейкерс" получил и Михайлюк. Однако это не помогло его команде победить. На этот раз "озеряны" уступили "Орландо". Если гости выиграли первую четверть, то уже со второй преимущество было на стороне "Орландо". В третьей четверти преимущество хозяев площадки достигло 21 очка. В итоге 130:117.

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      Михайлюк сыграл более 10 минут. За это время он набрал 8 очков - два трехочковых (с трех попыток)и еще дважды - штрафные. В его активе нет ни передач, ни подборов. А его результативность составила +5.

      Орландо – Лейкерс 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36)

       

      Теги: Спорт Алексей Лень Святослав Михайлюк NBA Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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