"Атланта" украинца Леня с разгромом уступила в матче НБА
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень вышел в стартовой пятерке своей команды на матч с "Сакраменто", но его команда с разгромом проиграла.
Украинец набрал за 22 минуты 11 очков, сделал 6 подборов и 1 передачу. При этом, Лень не реализовал единственный свой трехочковый, забросил дважды с игры из пяти попыток, а большую часть своих очков заработал с линии штрафных (попал 7 раз из 10).
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К сожалению, "Атланта" проиграла "Сакраменто" 115:146, а Лень закончил матч с показателем полезности "-17".
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Источник: 24 Канал
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