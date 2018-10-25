"Атланта" украинца Леня в феерическом матче победила "Даллас": видео

Украинский баскетболист Алексей Лень вышел в стартовой пятерке "Атланты" на матч против "Далласа". И помог своей команде одержать феерическую победу.

"Атланта" полностью провалила первую четверть, проиграв ее с разницей в 20 очков – 22:42. Во второй четверти эта разрыв достигла 26 очков. Но на большой перерыв команды ушли со значительно меньшим разрывом – 48:58.

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Сокращать отставание "Атланта" пыталась в третьей четверти. Почти сравняв счет (74:75), но перед заключительной четвертью отрыв был 7 очков – 80:87. При этом перед перерывом команды обменялись трехочковыми – сначала "Атланта", а после этого "Даллас" удачно забросили из-за дуги.

Лишь в четвертой четверти "Атланте" удалось впервые в этом матче выйти вперед. А в конце матча довести игру до победы 111:104.

Атланта – Даллас 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

Относительно Алексея Леня, то центровой провел на площадке почти 28 минут. За это время он отметился 7 набранными очками (три из десяти из игры, из которых один трехочковый из трех попыток). Также в активе игрока три передачи и семь подборов, а его эффективность составила +1.