"Атланта" украинца Леня в очередной раз уступила в матче НБА
"Голден Стэйт" в рамках регулярного чемпионата НБА дома обыграл "Атланту", за которую выступает Алексей Лень – 110: 103. Украинец набрал 14 очков и сделал 7 подборов.
Лень провел на площадке 32 минуты. За это время заработал 14 очков, сделал один ассист, семь подборов, один перехват, в пассиве одна потеря и пять фолов. Украинец реализовал шесть из восьми бросков, которые сделал с игры.
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Напомним, что Алексей Лень принял участие в матче своей команды против "Детройт Пистонс", который завершился победой гостей. Лень суммарно провел всего 8 минут на площадке, набрав лишь 2 очка.
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Источник: 24 Канал
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