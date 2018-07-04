Atlas Weekend 2018: яркие фото первого дня фестиваля

4 июля масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018 открыл свои двери для посетителей на территории киевского ВДНХ.

Так называемый "нулевой день" был посвящен украинской музыке: на четырех сценах выступали Монатик, "Вопли Видоплясова", Настя Каменских, "Скай" и много других.

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А хедлайнером первого дня фестиваля стал Олег Винник.

Atlas Weekend 2018

Alyosha

Мария Чайковская

Кристина Соловий

Kozak System

Monatik

ВВ

ВВ

"Скай"

Настя Каменских

Олег Винник

Олег Винник

Все фото: пресс-служба Atlas Weekend