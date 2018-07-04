Atlas Weekend 2018: яркие фото первого дня фестиваля
4 июля масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018 открыл свои двери для посетителей на территории киевского ВДНХ.
Так называемый "нулевой день" был посвящен украинской музыке: на четырех сценах выступали Монатик, "Вопли Видоплясова", Настя Каменских, "Скай" и много других.
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А хедлайнером первого дня фестиваля стал Олег Винник.
Atlas Weekend 2018
Alyosha
Мария Чайковская
Кристина Соловий
Kozak System
Monatik
ВВ
ВВ
"Скай"
Настя Каменских
Олег Винник
Олег Винник
Все фото: пресс-служба Atlas Weekend
Источник: 24 Канал
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