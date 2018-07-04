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Atlas Weekend 2018: яркие фото первого дня фестиваля

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Atlas Weekend 2018: фото
Atlas Weekend 2018: фото / Коллаж: 24 Канал, фото: пресс-служба Atlas Weekend

4 июля масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018 открыл свои двери для посетителей на территории киевского ВДНХ.

Так называемый "нулевой день" был посвящен украинской музыке: на четырех сценах выступали Монатик, "Вопли Видоплясова", Настя Каменских, "Скай" и много других.

Читайте также: Atlas Weekend 2018: программа на все дни фестиваля, участники, билеты и цены

А хедлайнером первого дня фестиваля стал Олег Винник.

Atlas Weekend 2018

Atlas Weekend 2018

Alyosha

Мария Чайковская

Кристина Соловий

Kozak System

Monatik

ВВ

ВВ

"Скай"

Настя Каменских

Олег Винник 

Олег Винник

Все фото: пресс-служба Atlas Weekend

Теги: LifeStyle Музыка Новости Украины Монатик Настя Каменских Олег Винник Фестивали
Источник: 24 Канал
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