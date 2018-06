Atlas Weekend 2018: программа на все дни фестиваля, участники, билеты и цены

Atlas Weekend 2018 – один из самых ожидаемых фестивалей в Украине. Место проведения фестиваля неизменно – ВДНХ, на проспекте Академика Глушкова, 1. Кто выступит из участников на Atlas Weekend 2018, сколько стоят билеты и как слушать музыку бесплатно – читайте далее в материале.

Когда состоится Atlas Weekend 2018? Фестиваль состоится с 3 по 8 июля на территории столичного ВДНХ. В прошлом году на 8 сцен фестиваля вышли 200 участников, среди которых и топовые украинские артисты, и звезды мирового масштаба. В этом году организаторы обещают, что будет еще лучше, громче и ярче!

Atlas Weekend 2018: билеты и цены

Приятная новость в том, что первый день фестиваля (3 июля) – это День украинской музыки и вход на фестиваль бесплатный!



Какие есть билеты на Atlas Weekend 2018 и сколько они стоят? Есть разные группы билеты, которые включают в себя дополнительные услуги (кроме входа на территорию фестиваля), а также можно приобрести билеты на один день.



Atlas Weekend 2018 состоится с 3 по 8 июля

До 13 июня вы можете сэкономить на билетах. Вы можете заполнить форму и получить билет на все дни фестиваля за 1950 гривен, на 4 июля – 850 гривен, на остальные дни (5-8 июля) – по 750 гривен каждый.



На сайте фестиваля билеты стоят уже дороже (приобрести билеты на Atlas Weekend 2018):

• Абонемент на все дни – 2100 гривен;



• Билет на 4 июля – 900 гривен;



• Однодневный билет на 5, 6, 7, 8 июля – 800 гривен каждый;



• VIP абонемент на все дни – 6000 гривен. Этот абонемент дает доступ к крытой VIP STANDING площадке рядом с главной сценой, отдельному VIP-бару, а также пользованию парковкой и отдельным VIP входом на фестиваль.

Atlas Weekend 2018: проживание в кемпинге

Вы можете разместиться в кемпинге на все дни фестиваля, приобретя билет в Z-CAMP (при наличии билета на фестиваль). В стоимость входит: комфортная зона кемпинга, пользование душевыми и туалетами, точки для подзарядки мобильных телефонов, круглосуточно, инфопоинты 24/7, огороженная территория с круглосуточной охраной. Заселение возможно 3 июля с 12:00, выселение – 9 июля в 15:00.



И это еще не все преимущества палаточного городка. После бурных концертных мероприятий, вы сможете вернуться в кемпинг, посидеть на Z-Avenue, организовать пикник с друзьями в отдельных барбекю-участках. Также здесь вы найдете магазины, беседки, или же сможете поиграть в настольные игры со своими соседями, немного отдохнуть, перекусить, познакомиться, обсудить лайн-ап фестиваля и просто хорошо провести время.



Atlas Weekend 2018: проживание в кемпинге

Кэмп-стейдж станет центром ночной жизни Z-Сamp. В зоне сцены вы сможете насладиться живой музыкой, послушать гитарные аккорды и отдохнуть под треск костра. Утром же кэмп-стейдж станет зоной здоровых активностей, таких как йога или зарядка.



Стоимость проживания – 500 гривен (приобрести билет в Z-CAMP).

Atlas Weekend 2018: участники

Кто будет выступать в рамках Atlas Weekend 2018? В этом году фестиваль продлится 6 дней, в течение которых можно будет услышать десятки исполнителей! Одним из хедлайнеров фестиваля станет Лаура Перголицци, которая выступает под инициалами LP. Американская певица покорила сердца миллионов слушателей глубокими и волнующими текстами, узнаваемой манерой исполнения и невероятно сильным вокалом. Трудно найти человека, который не слышал ее хитов – "Lost on You" и "Other People".

Еще одним хедлайнером фестиваля стал известный британский музыкант Tom Odell. В 18 лет его приняли в музыкальный колледж, а уже через несколько лет весь мир танцевал под его песни "Long Way Down", "Hold Me" и "Jealousy". Он беспрестанно ездит на фестивали и летом посетит Украину. Музыканта сравнивают с Дэвидом Боуи и Куртом Кобейном без гитары.

Также на фестивале выступит британская группа "Nothing but Thieves", их уже точно знают те, кто побывали на прошлогоднем фестивале. Фестиваль посетит бельгиец Lost Frequencies. В прошлом году он попал в рейтинг лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

Также среди хедлайнеров немецкая електроникор-группа "Eskimo Callboy". Эти дикие ребята раскачают любую публику! В рамках фестиваля также в Украине впервые приедет диджей №1 в мире, 22-летний музыкант и саундпродюсер Martin Garrix.

И это еще далеко не весь список (часть из него организаторы до сих пор держат в секрете). Мы составили подробный список участников, которые выступят в каждый день фестиваля. Список будет дополняться после того, как организаторы фестиваля будут объявлять новых участников.

Atlas Weekend 2018: расписание выступлений участников на все дни фестиваля

Atlas Weekend 2018 – программа выступлений 3 июля (вход бесплатный)

Tayanna

Участница "Голоса страны", финалистка национального отбора Украины на "Евровидение 2018", обладательница музыкальной премии "M1 Music Awards 2017" в номинации "Прорыв года" – эта певица букетами собирает почетные лавры новой украинской поп-музыки. Колоритный вокал в тандеме с мелодичным фолком и местами сочным фанком – все очень по-летнему!

TAYANNA — Жаль (смотреть онлайн видео)

СКАЙ

Лучшие и уже давно любимые романтические баллады, а также неожиданные новинки из последнего альбома "Редкие птицы" от СКАЙ будут громко звучать над полем ВДНХ, заставляя фанатов подпевать в унисон. А кроме песен, вас ждет нечто особенное от этой группы: во время своего выступления музыканты "подарят свет" – всем-всем, без исключения!

СКАЙ – Чувствуешь (смотреть онлайн видео)

Мария Чайковска

Очаровательная девушка, которая аккомпанирует себе на фортепиано и поет о главном. Душевная лирика на Atlas Weekend 2018! Чайковска создаст интимную атмосферу джаза и исполнит проницательные фолк тексты.

Мария Чайковска – Мосты (смотреть онлайн видео)

Била Вежа

Мощный вокал, громкие ударные, гитарные рифы в лучших рок-традициях, однако вместе с тем, ребята из группы "Била Вежа" создают неповторимый романтический настрой во время своих выступлений и, вероятно, знают, как достучаться своей проникновенной музыкой к сердцу слушателя.

Била Вежа – I Know (смотреть онлайн видео)

Kozak System

Настоящие украинские казаки-музыки будут зрелищно размахивать саблями и умело приручать гитарные струны! Между прочим, именно так ребята из группы покоряют международные концертно-фестивальные площадки, тем самым, интегрируя украинское этническое начало в мировой контекст. Патриотический казак-рок с фолк-панковыми переливами и регистрами заставит каждого лихо плясать гопака.

Kozak System – Когда Она (смотреть онлайн видео)

Гражданин Топинамбур

"Театр жесткой эстрады" от веселых "топинамбуров" на сцене Atlas Weekend 2018. Каждый концерт – театральный фарс-спектакль, во время которого ребята проводят фантасмагорические служения, воспевая пиццу и лимонад!

Гражданин Топинамбур – Коньяковский (смотреть онлайн видео)

Феликс Шиндер

Городской фольклор Молдаванки от самых привлекательных "музыкальных хулигангстеров" Одессы. Колоритный клезмер, балканские ритмы, блатные напевы и уникальный одесский юмор, подслушанный от моряков в порту или от бывалых морских волков в дворике на Дерибасовской. Ну что, догадались о ком это мы? Таки да, Феликс Шиндер и музыкальный кооператив "Деньги Вперед!"

Феликс Шиндер – Одесский фитнес (смотреть онлайн видео)

The Hypnotunes

The Hypnotunez – это когда свинг-кор оркестр заряжают мощный джаз-панк, а в конечном итоге из всего этого получается шаут-свинг – уникальный музыкальный жанр, могут выполнять только эти ребята. Их выступления вживую – настоящие гипнотические перформансы, во время которых полностью отдаешься музыке и драйву и невольно в ритм песен начинаешь свинговать и панковать.

The Hypnotunez – AZATHOTH (смотреть онлайн видео)

Kira Mazur

Этно-фолк-регги-поп от украинской Леди Гаги. А еще в ее музыке есть немного французского шарма, благодаря плодотворной коллаборации с французским музыкальным продюсером. В частности, композиция "Карие глаза" в ее французском перепеве зазвучала особенно по-новому и изрядно поразила слушателей.

Kira Mazur – Ладонями (смотреть онлайн видео)

KARNA

Колоритный гуцул-металл от прытких ребят из долины – группа KARNA. Вот уже на протяжении двадцати лет музыканты заряжают своих сторонников взрывным ню-металлом. Что-то по-особому бешенное пообещали привезти с собой и на фестиваль.

KARNA – Party на Прикарпатье (смотреть онлайн видео)

LETAY

Инди-рок и неистовый спейс от группы Letay! Между прочим, эти ребята – полуфиналисты национального отбора на Евровидение 2017, поэтому даже не сомневайтесь: они обязательно заставят вас летать во время своего выступления.

LETAY – Мир ждет (смотреть онлайн видео)

Atlas Weekend 2018 – программа выступлений 4 июля

Martin Garrix

Диджей №1 в мире, 22-летний музыкант и нидерландский саундпродюсер Мартин Гаррикс станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend.



Признание от британского издания DJMag, насыщенный гастрольный график и выступления на топовых фестивалях. Коллаборации с лучшими из лучших: David Guetta, Dua Lipa, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack и Usher – вот далеко неполный список артистов, с которыми записаны и выпущены совместные синглы!



Глобальную популярность получил в 2013 году после релиза трека "Animals", который захватил мировые танцполы, чарты и радиоэфиры. Сегодня попасть на его лайв мечтают миллионы поклонников со всего мира, а билеты на выступления разлетаются за считанные секунды.

Martin Garrix & Dua Lipa – Scared To Be Lonely (смотреть онлайн видео)

Tom Odell

Английская певица Лили Аллен сравнивает его с ранним Дэвидом Боуи, а британские журналисты – с Куртом Кобейном без гитары. Уже в 13 лет он тайно писал песни, в 18 Тома не приняли в музыкальный колледж, а когда ему уже исполнилось 23 пол-Европы танцевало под его "Long Way Down". Сейчас Оделла приглашают на все известные фестивали: от Sziget до Glastonbury.

Tom Odell – Another Love (смотреть онлайн видео)

Skillet

Самые известные американские альтернативщики SKILLET! Каждая композиция – безумная смесь музыкальных экспериментов и вокальных партий. Каждое выступление – максимум эмоций!

SKILLET – Brave (смотреть онлайн видео)

Lost Frequencies

Когда слушаешь его музыку, кажется, что возможно все. Он будто старый друг, который в любой непонятной ситуации просто забросит тебя в Chevrolet Camaro и отвезет потанцевать куда-то к океану. Признайтесь, вы точно отрывались под его "Are You with Me"! А этот трек занимал вершины всех хит-парадов Австралии, Турции и половины стран Европы.



Кстати, в прошлом году бельгиец занял 26 место в рейтинге лучших диджеев по версии журнала DJ Magazine.

Lost Frequencies – What Is Love (смотреть онлайн видео)

Epica

Голландская формула "красавицы и чудовища", сочетание лирического женского вокала с гроул-манерой, Epica, достойна собственного названия, дает концерты, которые хочется считать главным событием в жизни. Концепция, основанная на теософии, изучении представлений человека о высших силах, природе и религии, синематике, готике и мистике – мелодичное и драматическое действо, которое развернется на одной из наших сцен.

EPICA – Crimson Bow and Arrow (смотреть онлайн видео)

5’nizza

Достойна эпического кино, сценическая история двух друзей-артистов сейчас снова в кульминации – эффект от как будто вчерашнего воссоединения творческого дуэта Андрея Запорожца и Сергея Бабкина все еще свежий, ощутимый и такой, что не может не бодрить. Музыка хорошая, а слова давно стали народными. Без хитростей, спецэффектов, и только чистая магия двух путешественников по белу свету на большой сцене – а петь, наверное, будут все гости фестиваля.

5'nizza – Далеко (смотреть онлайн видео)

Листы N

Группа "Листы N" уверенно покоряет музыкальное пространство Украины! Глубокие трогательные тексты, нестандартный набор инструментов, необычные гармонические обороты с альтерированными степенями и влюбленность музыкантов в волшебный окружающий мир никого не оставят равнодушным и соединят всех аккордами и рифмами солнечных писем.

Листы N – Солнце (смотреть онлайн видео)

Panivalkova

Женское трио из Киева в котором царит согласие и демократия – солистки нет. А песни для них пишет та самая Panivalkova – собирательный образ идеальной женщины.

Panivalkova – Let Me (смотреть онлайн видео)

Элизиум

Поп, рок, панк, регги, металл – и все это в одном мощном мега-лайве от Элизиум! Правда, сами ребята называют свою музыку "космос-рок", который несет сумасшедший драйв далеких галактик.

Элизиум – Оставайся (смотреть онлайн видео)

Atlas Weekend 2018 – программа выступлений 5 июля

LP

Потрясающая LP на главной сцене Atlas Weekend 2018! Мощный вокал в сочетании с простой, но в то же время очень мелодичной и чувственной музыкой – вот формула душевного резонанса. А укулеле и фирменный свист певицы создают непринужденную атмосферу, как будто переместив залитую сцену в уютный квартирник или на пикник с друзьями.

LP – Lost On You (смотреть онлайн видео)

Nothing But Thieves

А вот и они, похитители сердец и захватчики плейлистов! Топовая британская группа Nothing But Thieves возвращается в Киев! Не теряйте возможность поймать этих "похитителей" на сцене Atlas Weekend!

Nothing But Thieves – Amsterdam (смотреть онлайн видео)

Kreator

Основоположники трэш-метала Kreator крушат сцены уже более тридцати лет. Неподдельная энергия и напор, мастерская сценография и мощный звук, а также 14 альбомов, последний из которых вышел в прошлом году, – вот они, целебные свойства тяжелой музыки!

KREATOR – Satan Is Real (смотреть онлайн видео)

WhoMadeWho

Любимцы из Дании, которые упорно экспериментируют в жанрах поп, фанк, пост-панк и добавляют к этому все, чем может гордиться танцевальная культура. И хотя с первого концерта прошло полтора десятка лет, трио до сих пор держит марку ультрамодного проекта, отправляет хиты на ремиксы самым топовым диджеям-художникам, завоевывает клипами призы, и выдает, не торопясь, мощные альбомы.

WhoMadeWho – Goodbye To All I Know (смотреть онлайн видео)

Betraying the Martyrs

Все просто в песнях этих безумных французов, их громкая проповедь – о жизни и вере. Экстремальный металл, тяжелый деткор, убедительный гроулинг и скриминг на грани в сочетании с христианскими текстами – только так можно узнать, чего ты стоишь, куда идешь, к чему стремишься и зачем вот это все.

BETRAYING THE MARTYRS – Let It Go (смотреть онлайн видео)

PianoБой

Мультиинструменталист Дмитрия Шурова снова на сцене фестиваля! Все, что вы видели на своих голубых и жидкокристаллических экранах, умножаем на 10 ... нет, на 100! И возможно, это приблизится к тем результатам, которые будут зафиксированы на этом концерте-урагане.

Pianoбой – Родина (смотреть онлайн видео)

Vivienne Mort

Инди-рок с барочными мотивами и иногда фолковым колоритом достигают своей красоты в уникальном и проникновенны вокал, в котором во время выступления вживую можно раствориться и даже не заметить этого. А потом снова прийти в себя, только уже несколько иным – более вдохновенным и возвышенным. Чувственные и волшебные, непринужденные и изящные, уязвимые и впечатляющие – VIVIENNE MORT.

Vivienne Mort – Птичка (смотреть онлайн видео)

Animal ДжаZ

"Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах" – эту композицию питерской группы Animal ДжаZ знают, наверное, все. Думаем, ребята порадуют новыми песнями из альбома "Счастье" и, конечно же, уже любимыми композициями.

Animal ДжаZ – Дыши (смотреть онлайн видео)

Kadnay

Пройдя сквозь горнило кузниц талант-шоу, Kadnay побывали на инди-сцене и попробовали даже телевизионный поп. Сейчас выходит альтернативная, новая и очень свежая по саунду поп-музыка, которая уже качает в едином движении залы-тысячники.

KADNAY – Чувствую (смотреть онлайн видео)

ТНМК

Лучший украинский хип-хоп в течение 20 лет и старые-добрые и уже народные песни "Гранулы", "Должен идти", "Забыл", "Фидель", "Гупало Василий" ... И конечно, самые любимые и самые крутые рэперы страны – Фоззи и Фагот.

ТНМК – Гупало Василий (смотреть онлайн видео)

Порнофильмы

Молодость и панк-рок на сцене Atlas Weekend 2018! Само название группы – метафора реальности, в которой мы живем. Все участники группы – вегетарианцы, не курят, не пьют и помогают больным.

Порнофильмы – Молодость (смотреть онлайн видео)

Morphine Suffering

Лучшая метал группа Украины по версии 2014 года. Жесткие металлические рифы в сочетании с поп-мотивами гарантируют невероятный драйв, сверхбезумную энергетику и безудержный слэм.

Morphine Suffering – Последний Шаг (смотреть онлайн видео)

Tequilajazzz

Пожалуй, наиболее альтернативный рок на сцене Atlas Weekend 2018. Со своей музыкой ребята проделывают самые смелые и интересные эксперименты, но вот что действительно интересно, так это то, что в этой музыке на протяжении многих лет одно остается неизменным – крутой драйв и безумная энергетика.

Tequilajazzz – Стратосфера (смотреть онлайн видео)

Zero People

Минималистичный бит-пиано-рок от вокалиста и клавишника группы Animal ДжаZ. Этот сайд-проект – своеобразное музыкальное альтер-эго ребят, в котором они нашли современное и аутентичное решение "рок-поэзии". Очень лаконично, но в то же время, очень душевно и проникновенно.

Zero People – Отпусти меня (смотреть онлайн видео)

АННА

"АННА" – это тайный шифр, который группа держит в секрете вот уже сколько лет подряд. Очевидно, именно в нем кроется успех их музыки. Атомные ритмы, ядерные рифы, хардкор-вокал и целая музыкальная звуковая инженерия, технически воплощенная в каждом треке.

АННА – Нож (смотреть онлайн видео)

THE BLACKMORDIA

THE BLACKMORDIA – молодая металкор-группа. Их лирика посвящена актуальным проблемам общества. Их дебютный ЕР сейчас готовится и вы услышите его в ближайшее время.

The Blackmordia – Slaves Of Barong (смотреть онлайн видео)

БУДУ

Лирическая мужская поэзия, мелодичный женский джазовый вокал и вкусная "ЧашКачая" из самого Лондона: украинская группа БУДУ записала свой второй альбом в легендарной студии Metropolis, где свои хиты создают исполнители мирового масштаба. Романтизм и легкость их музыки вдохновляют и, если хотите, окрыляют.

Atlas Weekend 2018 – программа выступлений 6 июля

Eskimo Callboy

Сверхмощный немецкий десант "порно-электро-металла": именно так ребята из бэнда сами определяют жанр своей музыки. Дикий микс металкор, пост-хардкора и электроники в сочетании с горячими текстами, местами приправленными порно-историями, создает взрывной коктейль.

Eskimo Callboy – VIP (смотреть онлайн видео)

Kadebostany

Группа Kadebostany устроит зрелищное шествие по фестивалю под электронику и фанфары.

KADEBOSTANY – Voodoo Love (смотреть онлайн видео)

Сергей Бабкин

Поэт больше чем поэт – еще и актер, музыкант, наставник, и конечно, настоящая рок-звезда, достойная настоящей народной любви. Эти песни как-будто всегда были с нами, каждый отвечал себе "Где бы я ни был", признавался "Прости", и знал, "Кто дальше идет".

Сергей Бабкин – Извини (смотреть онлайн видео)

ДахаБраха

Главные украинские гастролеры по зарубежным музыкальным фестивалям. Чего стоит сам британский Glastonbury, где все были в восторге от наших украинцев! Этно-хаос в сочетании с хип-хоп ритмами, интонациями блюза и соула и невероятно мощная энергетика.

DakhaBrakha – Monakh (смотреть онлайн видео)

Mujuice

Музыка Mujuice – эмбиент-привет из 90-х, но с современной, стильной и интеллектуальной интерпретацией.

Mujuice / Zemfira – Возвращайся Домой (смотреть онлайн видео)

The Gitas

Изменение прописки Саши Чемерова произошло хоть и давно, но очень заметно: вместо Киева – Лос-Анджелес, вместо "Дымной Сумиши" – The Gitas. В музыке стало больше серфа, калифорнийского рока и быстроты в сочетании с английским.

The Gitas – Beverly Kills (смотреть онлайн видео)

Dakh Daughters

Семь прекрасных дев, пятнадцать музыкальных инструментов и настоящее фрик-кабаре! Каждая песня Dakh Daughters – виртуозный саунд-коллаж музыки, театра, фолка, литературы и пластики. Их выступление – целое музыкальное представление, во время которого девушки сочетают сонеты Шекспира с украинской народной песней, заряжают рок, а то и вовсе неистово и самобытно панкуют.

Dakh Daughters – Rozy / Donbass (смотреть онлайн видео)

Пасош

С таким гаражным роком от Пасош нам никогда не будет скучно! Крутой звук хриплого гранжа моментально переносит в самый эпицентр андеграунда, где вечеринка – только твоя, и кажется, что лето будет всегда.

Пасош – Вечеринка (смотреть онлайн видео)

Oy Sound System

Такого результата можно достичь, только если досконально изучить электронную матчасть, фольклор блошиных рынков, гангста-рэп и историю Ямайки. Затем завернуть в танцевальные боевики и устроить с их помощью шторм на любой прочно собранной сцене. Экстравагантно, иронично, нарядно – это все о Oy Sound System.

OY Sound System – Gangsters Of Peace (смотреть онлайн видео)

YEYO

Экспериментальная инди-поп группа во главе с харизматичной фронт-вумен, которая поет о мачо-Хавьере и неком загадочном Мужчине-музе. Необычный вокал, непредсказуемые ритмы и, не чуждые всем детям 90-х, тексты с постсоветской дворовой эстетикой.

yeyo – Wake Up (смотреть онлайн видео)

Atlas Weekend 2018 – программа выступлений 7 июля

The Chemical Brothers

Если терять голову, то только в компании этих серьезных британцев. Кстати, это же они сделали всемирно известным стиль биг-бит и получили четыре Грэмми. Первую из них еще в 1998 году за хит "Block Rocking Beats". Братья уже покорили всемирно известные фестивали Glastonbury, Leeds Festival и HFStival. А в этом году мы приветствуем их на Atlas Weekend 2018!

The Chemical Brothers – Go (смотреть онлайн видео)

Бумбокс

Подружились как-то рок-музыка с хип-хопом, и не поссорятся никогда. Ведь если эти песни поют стадионами, шансов нет – надо выходить и играть, снова и снова. Братство вокалиста, гитариста и диджея вписалось в историю украинской музыки монолитом, глыбой, без которой последние полтора десятка лет уже трудно представить.

Бумбокс – Бывшая (смотреть онлайн видео)

O.Torvald

О.Torvald приятно удивит песнями из нового альбома "Бисайды" и порадует уже полюбившимися хитами. #нашилюдивезде – особенно на Atlas Weekend!

O.TORVALD – #нашилюдивезде (смотреть онлайн видео)

Луна

Наив, неон, многие фэшн, и тщательно проработанный, многослойный лоу-фай – словно нехотя, с ленцой и меланхолией, эта музыка сошла, как небесный объект. Будто несколько отчужденно, но так романтично, нараспев и иногда тревожно – проект, который Кристина Бардаш, по собственным словам, сделала в точности так, как захотела. Одна из самых филигранных работ в украинской поп-музыке с пометкой "космополит".

ЛУНА – Free Love (смотреть онлайн видео)

Пошлая Молли

Главные бунтари украинской рок-сцены на Atlas Weekend 2018! Ребята буквально побили все рекорды по скорости! Первый альбом они выпустили только в феврале 2017, а сегодня "Пошлая Молли" – это полные залы и безумная энергетика.

Пошлая Молли – Любимая песня твоей сестры (смотреть онлайн видео)

Кровосток

Только у наиболее интеллигентных ребят может выходить такая скандальная музыка! Как-то двое друзей-художников начали создавать очень громкую и тяжелую лирику под невыносимо легкий бит и монотонный, а местами даже равнодушный речитатив. Так появился "Кровосток". Слушая их песни, сразу попадаешь на подвальную вечеринку в один из спальных районов мегаполиса.

Кровосток – Злые голуби (смотреть онлайн видео)

Артем Пивоваров

Его фирменный нью-вейв поп сейчас в самом топе: начиная с любой танцплощадки и не заканчивая ротациями на радио и высокими рейтингами в музыкальных чартах в iTunes и Shazam. А еще Артем Пивоваров успевает снимать интернет-сериал о современной музыке и ее создателях.

Артем Пивоваров – Полнолуние (смотреть онлайн видео)

ATL

Сергей Круппов, он же ATL, впервые выступил в Украине в 2016 году и уже тогда собрал аншлаг. Назвав себя в честь ацтекского бога воды Атля, он накрыл всех волной качественного, умного и бронебойного хип-хопа.

ATL – Петля (смотреть онлайн видео)

Yanix

Один из представителей "новой школы" и последователь "южного стиля" пообещал снова устроить крутую киевскую тусовку этим летом. Наконец сможем пошуметь под взрывные треп-биты!

Yanix – Хайпим (смотреть онлайн видео)

Нейромонах Феофан

Группа готовит убойную мессу для Atlas Weekend – смелый микс русской народной песни и бравой электроники.

Нейромонах Феофан – Мудрец (смотреть онлайн видео)

Дай Дарогу!

Дай Дарогу! – группа откровенно хулиганская. Сказать, что это просто панк с элементами хип-хопа, – значит, не сказать ничего. Упругая энергия в музыке сочетается с прекрасным, легким мелодизмом.

Дай Дарогу! – Увольте (смотреть онлайн видео)

YARMAK

Лирическая душа и настоящий патриот YARMAK привезет свои лучшие песни. Его первый клип еще в 2011 за одну ночь набрал более 50 тысяч просмотров, а уже через две недели – миллион. А его новый альбом "Restart" с первых минут попал в чарты на iTunes. Он занял первое место в Украине независимо от жанра и первую строчку в странах СНГ в жанре хип-хоп!

YARMAK – Гни свою линию (смотреть онлайн видео)

Brunettes Shoot Blondes

Этот украинский бойзбенд делает очень качественный инди-поп с английскими текстами и стильным западным саундом. А еще их клип на песню "Knock Knock" набрал на YouTube более 9 миллионов просмотров! Не зря иностранные критики назвали эту группу интернет-сенсацией из Украины.

Brunettes Shoot Blondes – Hips (смотреть онлайн видео)

Atlas Weekend 2018 – программа выступлений 8 июля

Lacuna Coil

Мелодичная итальянская готика в сочетании с альтернативным металлом от Lacuna Coil. Услышав искусный дуэт пронзительного женского вокала и мужского волнующего хрипловатого пения, невольно погружаешься в себя и начинаешь медитировать.

Lacuna Coil – Delirium (смотреть онлайн видео)

Антитила

"Антитела" по праву считается одной из самых успешных и популярных украинских групп: любимцы молодежи собирают полные залы поклонников, снимают качественные клипы и даже полноценные музыкальные короткометражки, записывают песни, которые сразу же становятся хитами, а также регулярно отправляются в туры не только по Украине, а едут и далее – Европа, Канада и США.

Антитила – TDME (смотреть онлайн видео)

ЛСП

ЛСП – наиболее глубокий русскоязычный рэп на сцене Atlas Weekend 2018! Хотя, не просто рэп, а симбиоз джазового саксофона, поп-роковых ритмов, кропотливая работа над звуком, постоянные смелые эксперименты. А их песни – это бомбовый сторителлинг и неожиданные сюжеты, которые просто переворачивают воображение.

ЛСП – Бэйби (смотреть онлайн видео)

Face

Пока вы приходите в себя после просмотра клипов "Гоша Рубчинский" и "Я роняю Запад", Face тем временем работает над новым треком, фразы из которого на следующий же день разлетятся в мемы. 10 миллионов просмотров у Дудя, больше 29 тысяч репост нового трека за одну ночь! Минималистик-треп с тяжелыми басами и грубыми текстами Atlas Weekend 2018!

FACE – Я РОНЯЮ ЗАПАД (смотреть онлайн видео)

Louna

Альт-рок с северным акцентом, простая, откровенная, а порой и жесткая лирика – в этом году еще мощнее, больше и лучше. Новые синглы покоряют тематические чарты, а именно сейчас на подходе новый альбом, экспортный, англоязычный "Panopticon".

Louna – Полюса (смотреть онлайн видео)

Курган и Agregat

Наиболее трушные рэперы украинской сцены – "Курган и Агрегат" на Atlas Weekend 2018! Серьезный репчик на суржике прямо из деревни. Ковер на стене, клетчатые сумки и романтика деревенщины. И ваша любимая "деревенская драка, биты, кастеты ...", после которой ребята начали собирать тысячные залы. А вот суровые музыкальные критики и титулованные рэперы до сих пор не могут понять, почему "Курган с Агрегатом" настолько популярны.

Курган и Agregat – Тусуйся (смотреть онлайн видео)

Wildways

С самого низа тяжелого андеграунда ребята стремительно пошли вверх и теперь срывают крыши переполненных площадок России и Украины, а также очень громко и успешно ездят по европейским странам в рамках концертных туров. А еще недавно эта группа презентовала свой новый альбом – "DAY X".

Wildways – Breathless (смотреть онлайн видео)

Нервы

Без "Нервов" не получится – они будут неистово шалить на Atlas Weekend! Кумиры молодежи исполнят свои культовые хиты "Кофе – мой друг", "Глупая", "Вороны", а также порадуют фанатов песнями из последнего альбома "Самый дорогой".

Нервы – Кофе мой друг (смотреть онлайн видео)

Один в каное

"Сила в простоте" – вот творческий девиз группы "Один в каноэ". Их музыка кажется простой, но в ней какая-то невероятная сила. Акустическое трио творит чудо на сцене, заставляя проникнуться лирикой и мелодиями.

Один в каное – Пообещай мне (смотреть онлайн видео)

BAHROMA

Альтернативный рок вперемешку с ломаными ритмами электроники дают в сумме пыл и драйв от одной из самых ярких украинских групп – BAHROMA! Критики положительно отзываются об их музыке и уже давно успели назвать ребят надеждой отечественного поп-рока!

BAHROMA – На глубине (смотреть онлайн видео)

Сансара

Группа искусно сочетает стихи в стиле Виктора Цоя, инди и своеобразный вокал Саши Лебедева, который картавит и шепелявит одновременно. Но это не мешает ребятам писать песни, которые навевают воспоминания, которых вы никогда не переживали, но они кажутся такими родными.

Сансара (Sansara) – Гений (смотреть онлайн видео)

GIGA1

Резидент рэп-объединения CodeKiev и один из самых ярких представителей киевской рэп-тусовки. В последнее время GIGA1 – многократный победитель рэп-батлов, во время которых буквально рвет своих противников на битах!

GIGA1 – Трёха (смотреть онлайн видео)

MamaRika

"Черная" музыка от украинской девушки с перцем! Одна из самых привлекательных исполнительниц Украины раскачает толпу фанатов в новом амплуа. Дерзкие хип-хоп ритмы и сочный фанк-соул фьюжн от MamaRika.

MamaRika – ХХДД (смотреть онлайн видео)

NIAMH

Новорожденная группа, созданная из звездных участников, появилась в Северной Италии. Объединив много стилей музыки, но оставив металл, как главный, NIAMH смешивают агрессивный настрой с мелодией и страстью. Их цель – играть везде и распространять свою музыку по всей планете.

Niamh – Hurricane (смотреть онлайн видео)