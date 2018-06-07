Atlas Weekend 2018 вошел в список наилучших фестивалей мира

По данным британского издания Gigwise, украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который традиционно проводится в Киеве, вошел в список лучших музыкальных фестивалей по всему миру в 2018 году.

Об этом сообщается на сайте ресурса.

Atlas Weekend разместился рядом с такими грандиозными музыкальными событиями не только как Sziget (Венгрия), джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария) и Burning Man (США). Всего издание предлагает 39 рекомендованных к посещению музыкальных фестов в 2018 году.

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39 наилучших музыкальных фестивалей 2018 по версии Gigwise

"Когда дело доходит до мощных вечеринок (действительно мощных), вы в хорошей компании в Киеве. Chemical Brothers, Morphine Suffering и Nothing But Thieves настроят на алкогольный тон. И не стоит беспокоиться, что вам придется долго искать приличную афтепати, так как вокруг продаются галлоны дешевого алкоголя. Местные художники также мощны, что дает прекрасную возможность изучить местную культуру этой часто непонятной бывшей советской республики", – пишут авторы издания о киевском Atlas Weekend.

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Напомним, что один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend в этом году состоится с 3 по 8 июля на ВДНХ в Киеве. Организаторы фестиваля уже открыли продажу однодневных билетов, которые до 11 июня можно будет приобрести по акционной цене. Первыми хедлайнерами фестиваля объявили американскую певицу LP – 5 июля, голландец Мартин Гаррикс – 4 июля и британский электронный дуэт The Chemical Brothers – 7 июля.