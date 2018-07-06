Atlas Weekend 2018: второй день в фото
Один из самых масштабных музыкальных фестивалей в Украине, Atlas Weekend 2018, продолжается. Он стартовал 3 июля и продлится до 8 июля, традиционно на ВДНХ.
Второй день Atlas Weekend встретил гостей выступлениями украинских групп Panivalkova, 5'nizza, "Скрябин" и "Друга Ріка", а также Martin Garrix и Don Diablo из Нидерландов, альтернативщиков Skillet из США и других.
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Предлагаем посмотреть яркие фото со второго дня фестиваля, а снимки с первого дня – смотрите по ссылке.
Atlas Weekend 2018: второй день
Panivalkova
Panivalkova
5'nizza
Все фото: пресс-служба Atlas Weekend
Источник: 24 Канал
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