18:09
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, сегодня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Atlas Weekend дарит инструменты и запускает социальную инициативу Atlas Future

12 Читати новину українською
Atlas Future
Atlas Future / Atlas Weekend

Фестиваль Atlas Weekend в рамках отдельной инициативы Atlas Future ищет талантливых детей и музыкальные инструменты.

Социальная программа призвана обеспечить музыкальными инструментами школы и детей, у которых нет возможности приобрести инструменты.

Читайте также: Музыка самолета и современное искусство: в Ивано-Франковске начался фестиваль Porto Franko


Atlas Future дарит музыкальные инструменты

В нашей стране есть много талантливых детей, которые мечтают стать профессиональными музыкантами. Они идут учиться в музыкальные школы, но там обычно не хватает самого необходимого – инструментов. Особенно актуальна эта проблема в маленьких городах и селах. Преимущественно в этих школах есть старые инструменты, на которых ребенок не сможет вдохновенно учиться играть из-за их состояния. А что можно говорить про электрогитары, которых там вообще никогда не видели? Поэтому мы решили объединить вокруг этой проблемы не только неравнодушных людей, но и наших известных музыкантов, которые смогут не только вдохновить молодое поколение своим творчеством, но и лично поддержать и помочь!
– рассказали инициаторы социального проекта.

Присоединиться к проекту можно очень просто – передать музыкальный инструмент, который годами лежит за шкафом, помочь деньгами или рассказать о школе, которая нждается в новых музыкальных инструментах.

Atlas Future уже передали первую электрогитару и комбоусилитель школьнику из Броваров Дмитрию Ошовскому. Парень мечтал об инструменте и собирал на него деньги. Но электрогитары стоят немало. Это заняло бы много времени.

Инициатива Atlas Future призвана обеспечить школы музыкальными инструментами

Владелец гитары Андрей Надоша узнал о проекте из социальной сети Facebook и сразу же написал организаторам и сообщил, что готов передать инструмент, на котором и сам учился играть. Теперь Дмитрий Ошовский полноценно готовится стать рок-звездой.

Принять участие в проекте может каждый в возрасте от 6 до 18 лет. Atlas Future действует на всей территории Украины.

Больше информации о Atlas Future можно найти на странице Facebook, а также во время фестиваля Atlas Weekend. Билеты можно купить здесь.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Музыка
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук