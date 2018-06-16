Atlas Weekend дарит инструменты и запускает социальную инициативу Atlas Future

Фестиваль Atlas Weekend в рамках отдельной инициативы Atlas Future ищет талантливых детей и музыкальные инструменты.

Социальная программа призвана обеспечить музыкальными инструментами школы и детей, у которых нет возможности приобрести инструменты.

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Atlas Future дарит музыкальные инструменты

В нашей стране есть много талантливых детей, которые мечтают стать профессиональными музыкантами. Они идут учиться в музыкальные школы, но там обычно не хватает самого необходимого – инструментов. Особенно актуальна эта проблема в маленьких городах и селах. Преимущественно в этих школах есть старые инструменты, на которых ребенок не сможет вдохновенно учиться играть из-за их состояния. А что можно говорить про электрогитары, которых там вообще никогда не видели? Поэтому мы решили объединить вокруг этой проблемы не только неравнодушных людей, но и наших известных музыкантов, которые смогут не только вдохновить молодое поколение своим творчеством, но и лично поддержать и помочь!

– рассказали инициаторы социального проекта.

Присоединиться к проекту можно очень просто – передать музыкальный инструмент, который годами лежит за шкафом, помочь деньгами или рассказать о школе, которая нждается в новых музыкальных инструментах.

Atlas Future уже передали первую электрогитару и комбоусилитель школьнику из Броваров Дмитрию Ошовскому. Парень мечтал об инструменте и собирал на него деньги. Но электрогитары стоят немало. Это заняло бы много времени.

Инициатива Atlas Future призвана обеспечить школы музыкальными инструментами

Владелец гитары Андрей Надоша узнал о проекте из социальной сети Facebook и сразу же написал организаторам и сообщил, что готов передать инструмент, на котором и сам учился играть. Теперь Дмитрий Ошовский полноценно готовится стать рок-звездой.

Принять участие в проекте может каждый в возрасте от 6 до 18 лет. Atlas Future действует на всей территории Украины.

Больше информации о Atlas Future можно найти на странице Facebook, а также во время фестиваля Atlas Weekend. Билеты можно купить здесь.