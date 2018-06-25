Atlas Weekend посвящает день открытия фестиваля украинской музыке: список участников

Крупнейший украинский фестиваль Atlas Weekend откроет свои ворота для посетителей на ВДНХ в Киеве уже 3 июля. В день открытия на сцену фестиваля выйдут украинские артисты. И уже известен предварительный расклад выступлений. Вход – бесплатный.

West Stage

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Львовский Танцевальный Клуб



Гражданин Топинамбур



LETAY



Мария Чайковская



Tayanna

TAYANNA — Кричу: видео



East Stage



Kira Mazur



The Hypnotunez



Била Вежа



Карна



Kozak System



СКАЙ

KARNA – Party на Прикарпатье: видео



North Stage



Livingstone



Союз



Lemojovie



P.Pat



YUKO



[O]



HER

YUKO – MAK: видео

Зажигать на главной сцене Main Stage будет Олег Винник с эксклюзивной рок-программой – он будет одним из хедлайнеров.

Стоит напомнить, что в прошлом году на открытии Atlas Weekend зажигала легендарная Верка Сердючка. Поэтому в этом году должно быть не менее горячо.



Детальный расклад выступлений на все дни можно посмотреть здесь. Но сейчас известны еще не все участники фестиваля, ждем новых анонсов!



Приобрести абонемент на все дни фестиваля, а также однодневные билеты можно на официальном сайте.



Напомним, один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend в этом году состоится с 3 по 8 июля на ВДНХ в Киеве. Организаторы фестиваля уже открыли продажу однодневных билетов. Известно, что хедлайнер фестиваля певица LP выступит 5 июля, голландец Мартин Гаррикс – 4 июля и британский электронный дуэт The Chemical Brothers – 7 июля, легендарные Placebo – 8 июля.