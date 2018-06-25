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Atlas Weekend посвящает день открытия фестиваля украинской музыке: список участников

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Atlas Weekend 2018
Atlas Weekend 2018 / facebook.com/atlasweekend/

Крупнейший украинский фестиваль Atlas Weekend откроет свои ворота для посетителей на ВДНХ в Киеве уже 3 июля. В день открытия на сцену фестиваля выйдут украинские артисты. И уже известен предварительный расклад выступлений. Вход – бесплатный.

West Stage

Читайте также: Atlas Weekend 2018: программа на все дни фестиваля, участники, билеты и цены

Львовский Танцевальный Клуб

Гражданин Топинамбур

LETAY

Мария Чайковская

Tayanna

TAYANNA — Кричу: видео


East Stage

Kira Mazur

The Hypnotunez

Била Вежа

Карна

Kozak System

СКАЙ

KARNA – Party на Прикарпатье: видео


North Stage

Livingstone

Союз

Lemojovie

P.Pat

YUKO

[O]

HER

YUKO – MAK: видео

Зажигать на главной сцене Main Stage будет Олег Винник с эксклюзивной рок-программой – он будет одним из хедлайнеров.

Стоит напомнить, что в прошлом году на открытии Atlas Weekend зажигала легендарная Верка Сердючка. Поэтому в этом году должно быть не менее горячо.

Детальный расклад выступлений на все дни можно посмотреть здесь. Но сейчас известны еще не все участники фестиваля, ждем новых анонсов!

Приобрести абонемент на все дни фестиваля, а также однодневные билеты можно на официальном сайте.

Напомним, один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend в этом году состоится с 3 по 8 июля на ВДНХ в Киеве. Организаторы фестиваля уже открыли продажу однодневных билетов. Известно, что хедлайнер фестиваля певица LP выступит 5 июля, голландец Мартин Гаррикс – 4 июля и британский электронный дуэт The Chemical Brothers – 7 июля, легендарные Placebo – 8 июля.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Фестивали
Источник: 24 Канал
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