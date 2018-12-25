Атлет Торохтий о допинг-скандале: Всю подготовку я тренировался с болью порванного мениска

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий, которого временно отстранили за нарушение антидопинговых правил, заявил, что не понимает, как в его олимпийской пробе было обнаружено запрещенное вещество.

Спортсмен заявил, что на данный момент у него больше вопросов, чем ответов, передает "Чемпион".

Читайте также: Украинскую вице-чемпионку Европы дисквалифицировали на два года из-за допинга

"Я получил официальное письмо. International Testing Agency сообщила мне, что повторно проверила анализ моих проб с Олимпийских игр 2012 года. И что в результате новой проверки в моей пробе обнаружено запрещенное вещество. Сейчас у меня больше вопросов, чем ответов", – заявил спортсмен.

"Все пройденные тесты раньше ничего подобного не обнаруживали. Более того, всю подготовку я тренировался с болью порванного мениска и даже не позволил себе обезболивающего. Уважал, уважаю и продолжаю уважать свой спорт и правила в нем", – сказал Торохтий.

Напомним, Торохтий временно отстранен от спортивной деятельности из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2012 в Лондоне.