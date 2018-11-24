В субботу, 24 ноября, мадридский "Атлетико" на своем поле примет "Барселону". Это будет центральный матч чемпионата Испании.

Стоит отметить, что в этом сезоне ни один украинский телеканал не транслирует матчи чемпионата Испании. Поэтому смотреть матч "Атлетико" – "Барселона" можно будет только онлайн.

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Покажет матч "Атлетико" – "Барселона" онлайн видеосервис для просмотра видео Megogo. Но стоит заметить, что просмотр видео на этом сервисе платный – от 97 гривен в месяц за абонемент.

Напомним, матч "Атлетико" – "Барселона" состоится в субботу, 24 ноября. Начало матча в 21:45. Обзор игры и видео голов – на сайте 24 канала.