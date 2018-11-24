Центральным матчем выходных в чемпионате Испании станет матч "Атлетико" против "Барселоны". Команды разделяет всего одно очко в турнирной таблице, и победитель матча может выйти на первое место.

Несмотря на то, что матч пройдет в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико", букмекеры отдали предпочтение в этом противостоянии именно "Барселоне".

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Самый высокий коэффициент на победу "Атлетико" выставил "Фаворит спорт" – 3,15. Далее следуют коэффициенты от Marathon bet – 3,125. Что касается William Hill и PariMatch, то в них одинаковый коэффициент на победу "матрасников" – 3,10.

Незначительная разница в букмекерских контор и в коэффициентах на победу "Барселоны". Так, на этот раз высокий коэффициент зафиксирован в Marathon bet – 2,41. Самый низкий показатель выставил "Фаворит спорт" – 2,34. Незначительная разница в William Hill – только 2,35. Что касается PariMatch, то их эксперты победу "Барселоны" оценили в 2,39.

На ничейный результат букмекеры принимают с такими показателями: Marathon bet – 3,45, "Фаворит спорт" и PariMatch – по 3,40, William Hill – 3,30.

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Напомним, матч "Атлетико" – "Барселона" состоится в субботу, 24 ноября. Начало матча в 21:45. Обзор матча и видео голов – на сайте 24 канала.