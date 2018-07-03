Атмосфера на показе Chanel haute couture: Лагерфельд воссоздал набережную Сены
Креативный директор Chanel Карл Лагерфельд представил коллекцию haute couture в рамках недели высокой моды в Париже.
На этот раз была выбрана локация Гран-Пале (Большой дворец), где традиционно проходят показы бренда.
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Подиум оформили как набережную Сены – с лотками продавцов, торгующих пластинками, книгами и журналами, а также и с продавцами, которые сидели вдоль и смотрели на моделей.
Показ Chanel haute couture: дивіться відео
Выход Карла Лагерфельда на показе Chanel haute couture: смотрите видео
Источник: 24 Канал
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