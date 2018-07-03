Атмосфера на показе Chanel haute couture: Лагерфельд воссоздал набережную Сены

Креативный директор Chanel Карл Лагерфельд представил коллекцию haute couture в рамках недели высокой моды в Париже.

На этот раз была выбрана локация Гран-Пале (Большой дворец), где традиционно проходят показы бренда.

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Подиум оформили как набережную Сены – с лотками продавцов, торгующих пластинками, книгами и журналами, а также и с продавцами, которые сидели вдоль и смотрели на моделей.

Показ Chanel haute couture: дивіться відео

Допис, поширений Vanessa (@vvl1919) 3 Лип 2018 р. о 1:24 PDT

Выход Карла Лагерфельда на показе Chanel haute couture: смотрите видео