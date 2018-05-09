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Atomic Heart: Mundfish опубликовали новый трейлер захватывающего шутера об СССР

768 Читати новину українською
Новый трейлер игры Atomic Heart
Новый трейлер игры Atomic Heart / Скриншот с видео

Разработчики из студии Mundfish представили новый трейлер своего необычного боевика о Советском Союзе Atomic Heart. Авторы шутера решили представить, как мог бы выглядеть СССР, если бы он стал передовым техногенным государством и внес вклад в создание андроидов и искусственного интеллекта.

Об этом сообщает сайт 4pda.

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К сожалению, ничего хорошего от роботов ждать не стоит. Помните, как в "Ну, погоди!" Железный заяц терроризировал волка? Ночной кошмар серого хищника покажется детским лепетом по сравнению с тем, что приготовили нам авторы Atomic Heart.

Завязка шутера проста: робототехника продвинулась так далеко, что в какой-то момент слуги человека взбунтовались против своих создателей, и теперь спецагенту П-3 придется с ними разобраться. Подкупает Atomic Heart вовсе не сюжетом, а тем, насколько искусно создатели заигрывают с нашими ностальгическими чувствами. Родина-Мать виднеется далеко, на стене висят узнаваемые агитационные плакаты, а местные киборги – чем не улучшенные версии машин с планеты Железяка? Проект анонсировали еще в прошлом году, но даже самые многообещающие скриншоты и клиповые ролики не способны передать антураж так хорошо, как это сделал геймплейный трейлер.

Любимые и дорогие сердцу образы приправили огромным количеством безумия, крови и сгущенного молока, а жизнерадостный саундтрек нагнетает атмосферу серьезнее, чем любая тихая и тревожная музыка. Кажется, рецепт идеального постапокалиптического коктейля найден и осталось только дождаться выхода.

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Сайт Atomic Heart обещает, что томиться в ожидании придется недолго: уже в этом году игра появится на PlayStation 4, Xbox One и PC. Стоит отметить, что за проектом стоит команда российских разработчиков.

Трейлер шутера о СССР Atomic Heart – смотрите видео

 

Теги: Интернет Техно СССР робототехника Игры
Источник: 24 Канал
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