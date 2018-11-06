"АТОшники против пропаганды Кремля": под СНБО прошла акция против Newsone и "112 Украина"

Во вторник, 6 ноября, под оперативным штабом СНБО Украины состоялась акция протеста "АТОшники против пропаганды Кремля".

Об этом сообщает АСПИ.

Протестующие требуют Совет безопасности и обороны безотлагательно рассмотреть обращение Верховной Рады и лишить лицензии и закрыть телеканалы Newsone и "112 Украина" – АСПИ. Кроме того, активисты требуют привлечь к ответственности всех, кто связан с пропагандистским контентом этих телеканалов.

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Протестующие под штабом СНБО требуют закрыть телеканала Newsone и "112 Украина"

"Мы призываем СНБО принять соответствующее решение о закрытии этих телеканалов. Война на востоке началась именно с вражеской агитации", – заявляют общественные активисты.

Протестующие также акцентировали внимание на том, что эти телеканалы появились как раз с началом войны и имеют повышенное финансирование.



Протестующие под штабом СНБО требуют закрыть телеканалы Newsone и "112 Украина"

Стоит отметить, что среди представителей СМИ, освещающих эту акцию, присутствуют и представители телеканала 112.

"Они в этой акции заинтересованы больше чем другие медиа. Они в своем репортаже постараются как можно сильнее опорочить суть акции", – заявил один из активистов.



Журналисты телеканала "112 Украина" присутствуют на акции протеста под СНБО

Напомним, что ранее в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции постановления Верховной Рады, которое призывает СНБО ввести санкции в отношении украинских телеканалов "112.Украина" и NewsOne.