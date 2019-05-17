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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Аудит за 100 дней: команда Зеленского готовится проверить, в каком состоянии получит государство

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      Команда Зеленского собралась провести аудит в государстве
      Команда Зеленского собралась провести аудит в государстве / Getty Images

      В течение первых 100 дней после инаугурации провести "аудит государства" – о таком намерении объявили в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Цель аудита – понять, в каком состоянии Зеленский получит государство.

      Чтобы знать ресурсы Украины

      Чтобы осуществлять преобразования, в команде Зеленского должны осознавать, какой будут иметь "человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс".

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      Об этом в эфире телеканала "112 Украина" 17 мая рассказал идеолог команды Владимира Зеленского – Руслан Стефанчук.

      В нашей программе это записано, и мы возьмемся за это в течение первых 100 дней: речь об объявлении аудита государства. Мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит (Зеленскому – 24 канал) государство,
      – заявил Стефанчук.

      При этом к аудиту планируют привлечь и украинские институты с соответствующими обязанностями, и международные. Но международные – не во всех сферах, так как "это связано с государственной тайной и с другими вещами".

      Что стремятся понять в команде Зеленского путем аудита?• В каком состоянии находятся финансовые обязательства Украины.
      • В каком состоянии инфраструктура.
      • В каком состоянии международные обязательства страны.

      Депутатов в Раде – слишком много?

      Стефанчук подчеркнул, что команда Зеленского должна узнать, "сколько людей реально сегодня в Украине".

      От этого зависит и количество депутатов в Верховной Раде (потому что есть европейские нормы представительства, и они сегодня далеко не соответствуют),
      – заявил он.

      Кто такой Руслан Стефанчук? 43 года, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.

      Стефанчук
      Руслан Стефанчук

      18 апреля 2019 Владимир Зеленский в ток-шоу "Право на власть" назвал Стефанчука одной из ключевых фигур своей команды, экспертом по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работе.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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