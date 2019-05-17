Аудит за 100 дней: команда Зеленского готовится проверить, в каком состоянии получит государство

В течение первых 100 дней после инаугурации провести "аудит государства" – о таком намерении объявили в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Цель аудита – понять, в каком состоянии Зеленский получит государство.

Чтобы знать ресурсы Украины

Чтобы осуществлять преобразования, в команде Зеленского должны осознавать, какой будут иметь "человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс".

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" 17 мая рассказал идеолог команды Владимира Зеленского – Руслан Стефанчук.

В нашей программе это записано, и мы возьмемся за это в течение первых 100 дней: речь об объявлении аудита государства. Мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит (Зеленскому – 24 канал) государство,

– заявил Стефанчук.

При этом к аудиту планируют привлечь и украинские институты с соответствующими обязанностями, и международные. Но международные – не во всех сферах, так как "это связано с государственной тайной и с другими вещами".

Что стремятся понять в команде Зеленского путем аудита?• В каком состоянии находятся финансовые обязательства Украины.

• В каком состоянии инфраструктура.

• В каком состоянии международные обязательства страны.

Депутатов в Раде – слишком много?

Стефанчук подчеркнул, что команда Зеленского должна узнать, "сколько людей реально сегодня в Украине".

От этого зависит и количество депутатов в Верховной Раде (потому что есть европейские нормы представительства, и они сегодня далеко не соответствуют),

– заявил он.

Кто такой Руслан Стефанчук? 43 года, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.





Руслан Стефанчук



18 апреля 2019 Владимир Зеленский в ток-шоу "Право на власть" назвал Стефанчука одной из ключевых фигур своей команды, экспертом по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работе.